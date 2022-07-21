Мосбиржа с четверга прекратила торги акциями Petropavlovsk

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" с четверга 21 июля прекращены торги акциями золотодобытчика Petropavlovsk. Как сообщила ранее биржа, бумаги компании исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

"Мосбиржа" с 28 июня перевела акции Petropavlovsk из первого котировального списка в третий, а с 12 июля, после обвала котировок золотодобытчика, запретила "короткие" позиции и ограничила маржинальные сделки по инструменту. С тех пор, как следует из материалов биржи, сделок с акциями Petropavlovsk не было.

18 июля Petropavlovsk сообщил, что в компании назначены внешние управляющие, что означает начало процедуры несостоятельности. Вслед за этим, в тот же день компания подала заявление об отмене листинга акций и конвертируемых облигаций на LSE и прекращении торгов акциями на "Мосбирже.

Из листинга LSE акции Petropavlovsk исключены с 20 июля.

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем продукции Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам.

В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн с учетом процентов по кредиту головной компании и $87,1 млн - по кредитным линиям "дочек". А вскоре после этого передал права требования по обязательству головной компании фирме, связанной с УГМК, а "дочек" - фирме "Нордик". Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательств.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Константин Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.