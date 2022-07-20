ЦБ РФ разрешил "недружественным" банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

Сделки с рублем пока запрещены

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении регулятора.

При этом цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. "Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", - считает ЦБ.

До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты как за рубли, так и за другую иностранную валюту. По рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, он сохраняется, отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года. Это решение, как отмечает ЦБ, направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам.