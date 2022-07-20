Рубль сократил темпы роста к доллару и евро с учетом ослабления мер валютного контроля ЦБ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но все равно немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль укрепился к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе, хотя и растерял часть роста после обнародования новых мер ослабления валютного контроля ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 55,02 руб. в 19:00, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,33 руб., подешевев на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,2 копейки - до 55,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам дня в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ, акцизы (25 июля) и налог на прибыль (28 июля). Тем не менее, рубль немного подрастерял темпы роста в ходе вечерних торгов после обнародования новых мер ослабления валютного контроля ЦБ РФ.

ЦБ РФ

ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении регулятора.

При этом цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. "Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", - считает ЦБ.

До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты как за рубли, так и за другую иностранную валюту. По рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, он сохраняется, отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года. Это решение, как отмечает ЦБ, направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам.

Введение российскими банками комиссий по валютным счетам обусловлено не их желанием заработать, а внешними ограничениями, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он напомнил, что банки не могут вводить комиссии по вкладам физлиц, по его словам, такие действия должны быть прописаны в договоре. ЦБ по-прежнему придерживается позиции, что вводить комиссии в одностороннем порядке без согласия клиента нельзя, подчеркнул Мамута.

Он также напомнил, что возможность использования активов в валютах "недружественных" стран постепенно сокращается, потому что "банки-контрагенты существенно ограничивают возможность переводов". В такой ситуации гражданам, по его словам, нужно подумать о переводе своих средств в какие-то другие более безопасные и легко используемые инструменты, в том числе, возможно, в другие валюты или другие инвестиционные активы.

Дефляция и инфляция в России

Потребительские цены в РФ за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Росстат в период с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

Как отмечалось, инфляция в 0,23% в начале июля объяснялась исключительно индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая традиционно происходит с 1 июля, поэтому неделя с 25 июня по 1 июля не была показательной.

С начала месяца цены, по данным Росстата, к 15 июля не изменились, с начала года - выросли на 11,41%.

Ранее в среду ЦБ опубликовал результаты соцопроса, согласно которому инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, и приблизились к уровню января 2021 года.

Постпреды ЕС согласовали в среду новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС согласовал запрет на российское золото, прочие детали по санкциям", - пишет агентство.

Новые антироссийские санкции

Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию сообщало, что помимо запрета на импорт золота новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка.

Отмечалось, что в новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, отмечается в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. В ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок. Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье утверждается, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций, "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".

В ожидании решений ЕЦБ и ФРС

Внимание валютных трейдеров направлено на заседания ведущих центробанков мира. В четверг станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за 11 лет. При этом участники рынка и аналитики полагают, что ставки могут быть повышены как на 25, так и на 50 базисных пунктов (б.п.).

Заседание Федеральной резервной системы пройдет на следующей неделе, и аналитики считают, что по его итогам ставка будет повышена на 75 б.п., как и в июне. На прошлой неделе, после публикации статданных, многие участники рынка начали опасаться подъема сразу на 100 б.п., однако с тех пор эти страхи ослабли.

Нефть

Цены на нефть замедлили падение на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданное снижение запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в среду составляет $106,85 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,5 за баррель, что на 0,69% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 445 тыс. баррелей, до 426,6 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали их увеличения на 600 тыс. баррелей. На данный момент резервы нефти в Штатах на 6% ниже среднего уровня за пять лет.

Тем временем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,1 млн баррелей, до 22,8 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Комментарии экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль растет в среду, при этом его укрепление к доллару наблюдается уже четвертый торговый день подряд, к евро - шестые торги подряд. "Причины укрепления рубля остаются прежними - достаточно стабильный экспорт и сравнительно медленное восстановление импорта. Вчерашнее появление в СМИ подробностей об обновленном бюджетном правиле не привело к ослаблению рубля, поскольку сроки принятия окончательных решений по этому вопросу остаются неясными. Из зарубежных событий на этой неделе можно выделить завтрашнее заседание ЕЦБ. Несмотря на значительный рост инфляции в еврозоне в последние месяцы, консенсус-прогноз предполагает, что европейский регулятор ограничится увеличением ставки только на 25 б.п. Что касается предстоящего решения по ставке от Банка России, то здесь консенсус подразумевает ее снижение на 50 б.п., до 9%. Несмотря на то, что представители ЦБ связывают снижение цен по итогам июня с разовыми факторами, полагаем, что у регулятора есть основания и возможность для большего шага снижения процентной ставки на заседании в пятницу", - отмечает Беспалов.

"В начале торгов рубль резко укрепился, в очередной раз обновив двухнедельные вершины, но вскоре валютные пары отыграли часть потерь. (. . .) В преддверии пятничного заседания ЦБ будут важны данные по недельной инфляции в России (19:00). Если они отразят продолжение замедления годовой инфляции и околонулевую недельную динамику потребительских цен, это увеличит вероятность более существенного снижения ключевой ставки, что окажет давление на рубль и поддержит котировки ОФЗ. Мягкая монетарная политика обычно является одним из главных факторов ослабления любой валюты. Поэтому у нас могут наблюдаться активизация покупателей иностранной валюты, ставящих на продолжение смягчения денежно-кредитных условий в стране. Правда, на рубль сейчас воздействуют более сильные драйверы. Краткосрочный - приближение пика налоговых платежей экспортеров, а также конвертация ими валюты для выплаты дивидендов. Среднесрочный - сохранение дисбаланса спроса и предложения на российском валютном рынке, обусловленного медленным восстановлением импорта, отсутствием покупок в рамках бюджетного правила и высокими ценами на сырье, обеспечивающими большой объем экспортной выручки, часть которой реализуется внутри страны", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 июля на 58,79 копейки, до 54,8491 руб., и уменьшил курс евро на 62,03 копейки, до 55,826 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 70,41 копейки по отношению ко вторнику и составил 54,8226 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 68,21 копейки и составил 54,8544 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 036,016 млн, из которых $1 млрд 336,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 699,71 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 69,73 копейки, до 55,8061 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 64,4 копейки, до 55,8553 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 173,748 млн, из которых EUR486,469 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR687,279 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 9,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 9,53% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 9,58% и 9,6% годовых соответственно.