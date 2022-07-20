ЦБ объяснил внешними ограничениями введение банковских комиссий по валютным счетам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Введение российскими банками комиссий по валютным счетам обусловлено не их желанием заработать, а внешними ограничениями, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Мы ничего здесь не поощряем, у разных людей разные ситуации. Мы лишь говорим о том, что поведение банков обусловлено не их внутренней тарифной политикой, не их внутренним желанием, а, скорее, теми ограничениями, которые накладываются на них их контрагентами и которые они не в силах преодолеть или каким-то образом этим управлять", - сообщил Мамута на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что банки не могут вводить комиссии по вкладам физлиц. "Такой инициативы нет и не будет, по крайней мере, она никак нами не обсуждается", - сказал он. Введение комиссий по банковским счетам должно быть прописано в договоре, отметил глава службы.

"Наше информационное письмо, которое мы выпускали, говорит о том, что банк не вправе изменять эти условия, если у него нет выраженного согласия клиента, то есть если клиент дал ему согласие, а он в теории мог дать ему согласие, тогда условия могут быть изменены. Если он такого согласия не давал, то условия не могут быть изменены", - подчеркнул Мамута.

ЦБ, по его словам, по-прежнему придерживается позиции, что вводить комиссии в одностороннем порядке без согласия клиента нельзя.

"Сейчас, насколько мы видим, банки в основном вводят такие комиссии по крупным остаткам, то есть не по счетам розничным, где тысяча, две, три (единиц валюты - ИФ). Мы понимаем, что это социально наиболее чувствительная история. Например, по счетам с остатками больше 10 тыс. долларов или евро. Значит банк уверен, что у него есть выраженное согласие клиента. Если клиент с этим не согласен, он может обратиться за соответствующей защитой в инстанции, которые разбирают гражданско-правовые споры – это суды, это омбудсмен", - заявил Мамута.

Он подчеркнул, что возможность использования активов в валютах "недружественных" стран постепенно сокращается.

"Вы должны понимать и, мне кажется, что надо об этом сказать прямо: банки это делают не потому, что они хотят дополнительно заработать, они это делают, потому что у них все время сокращаются возможности по использованию этих средств. Они не могут предложить клиентам, к сожалению, качественный сервис, который они ожидают, потому что их банки-контрагенты существенно ограничивают возможность переводов, формируются огромные очереди, деньги зависают, клиенты недовольны естественно, не обслуживаются мелкие чеки", - отметил глава службы.

В такой ситуации гражданам, по его мнению, нужно подумать о переводе своих средств в какие-то другие более безопасные и легко используемые инструменты, в том числе, возможно, в другие валюты или другие инвестиционные активы.