Рынок акций РФ снизился вслед за миром во главе с Polymetal

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после повышения ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, а также на фоне новых антироссийских санкций ЕС; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2050 пунктов благодаря ослаблению рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Лидировали в откате акции Polymetal, выросли бумаги "Русала", "Аэрофлота" и "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2053,64 пункта (-1%, утром индекс падал в район 2020 пунктов), индекс РТС - 1142,18 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 11,8%.

Доллар подскочил до 56,65 рубля (+1,35 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-11,8%), "Газпром нефти" (-3,5%), "НЛМК" (-3,4%), ПАО "Полюс" (-3%), "Северстали" (-2,8%), "РусГидро" (-2,4%), "Газпрома" (-1,9%), "ММК" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "МТС" (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,2%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,7%), акции "Роснефти" (-0,6%), ВТБ (-0,3%), Московской биржи (-0,1%).

Polymetal в текущем году, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды, хотя решение будет принимать совет директоров на основании результатов компании за I полугодие, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис. Polymetal ранее перенес решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год на период, когда будут рассматриваться промежуточные дивиденды.

"Северсталь" во II квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом, до 2,403 млн тонн, сообщила компания. По итогам полугодия производство стали сократилось на 7%, до 5,325 млн тонн. Загрузка производственных мощностей "Северстали" упала до 75%. Компания также сообщила, что не будет раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы.

Подорожали акции UC Rusal (+4,9%), "Аэрофлота" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +1,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%).

Газопровод "Северный поток" в соответствии с графиком возобновил с 7:00 по московскому времени в четверг транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ, проводившихся с 11 июля.

Санкции против России

Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. Запрет также касается предоставления технической поддержки, финансовых услуг, связанных с этими товарами.

ЕС в рамках седьмого пакета антироссийских санкций упрощает транзакции с продукцией российского АПК и транспортировку нефти в третьи страны, обязуется не принимать меры, угрожающие продовольственной безопасности, говорится в опубликованном в четверг коммюнике Совета ЕС.

Также в ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров, что подогрело рост акций "Аэрофлота".

"Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации", - говорится в заявлении ЕС.

Комментарии экспертов

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ в четверг оказался под продажами на фоне введения Евросоюзом очередного санкционного пакета мер, направленных против России. Регламент предусматривает запрет на импорт золота и ювелирных украшений, а также ряда технологических товаров. Одновременно согласованы послабления на техническую помощь России в отношении авиационных товаров и технологий. Среди дневных аутсайдеров оказались акции компаний металлургического сектора, также слабо выглядел энергетический сегмент.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, снижение индекса МосБиржи сдерживалось ослаблением рубля, негативным фактором выступили очередные санкции ЕС (седьмой пакет антироссийских рестрикций) и нисходящий импульс в сырьевых котировках.

Цены на нефть снизились на фоне волны снижения риск-аппетита и усиления доллара на валютном рынке. ЕЦБ в четверг поднял базовую процентную ставку в два раза больше прогноза, это стало первым повышением с 2011 года. В США вышла настораживающая экономическая статистика: июльский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (-12,3 пункта) оказался заметно хуже прогноза (-2,5 пункта), недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице впервые с февраля превысило четверть миллиона (прогноз 240 тыс.).

В пятницу судьбу ключевой ставки будет решать Банк России. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставки на 50 б.п., до 9% годовых, однако не исключено понижение c более сильным шагом - до 8,75% или 8,5%. Среди секторов, получающих наибольший позитив от снижения ставок, можно выделить потребительский, банковский и электроэнергетический. Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в пределах 1985-2100 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, инвесторы на рынке акций РФ заняли выжидательную позицию перед заседанием Банка России. Вероятно, тон регулятора останется мягким и снижение ставки продолжится, но менее решительными шагами, поскольку потребительский спрос все еще остается подавленным. Прогнозируемый диапазон по рублевому индексу МосБиржи составляет 2040-2100 пунктов, по индексу РТС - 1100-1160 пунктов.

Европейские фондовые площадки завершают торги в минусе, в США индексы также под давлением, за исключением Nasdaq. Технологический сектор продолжил ралли на фоне корпоративных результатов лучше ожиданий участников рынка. В ближайшие недели наиболее волатильными будут акции технологического сектора, поскольку акции роста наиболее чувствительны к повышению процентной ставки. Кроме того, инвесторы обеспокоены слабой статистикой с рынка труда США.

Нефть марки Brent держится около $104 за баррель. Глобальный аппетит к риску и спрос на нефтепродукты будут определяющими факторами движения нефтяных цен в краткосрочной перспективе, полагает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что сначала на индекс МосБиржи оказывало давление укрепление рубля и опасения очередных осложнений из-за активного желания в американском Конгрессе придать России очередной статус изгоя. Затем рубль начал активно слабеть (вероятно из-за интервенций Минфина РФ), что частично сократило потери рублевых акций.

Акции "Сургутнефтегаза" оказались среди лидеров роста. На рынке говорят о том, что введение отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц может заставить компанию проявить активность на рынке поглощения. В частности, компания может купить с большим дисконтом активы зарубежных компаний, которые покидают Россию. Кроме того, резкое ослабление рубля в дневные часы также позволяет говорить о традиционной идее защиты от слабости национальной валюты за счет акций "Сургутнефтегаза", у которого значительная валютная позиция.

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку". Однако источники в Европе говорят, что объемы остаются на уровне до профилактических работ - около 40% от общей мощности газопровода. Компания планирует увеличение прокачки лишь после получения турбины Siemens и ее установки.

Бумаги Polymetal оказались лидерами снижения. Компания снизила производство в I полугодии на 7%, до 697 тыс. унций в золотом эквиваленте. Чистый долг на конец II квартала составил около $2,8 млрд, увеличившись на $0,8 млрд за квартал. На рост долга повлияла ускоренная закупка оборудования и запасных частей, финансирование критически важных подрядчиков и поставщиков, а также переоценка долга в рублях из-за его укрепления. Прогноз производства на текущий год подтвержден на уровне 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Менеджмент полагает, что компания останется прибыльной при курсе не менее 52 рублей за доллар и цене золота выше $1200 за тройскую унцию. Тем не менее, руководство не ожидает выплат дивидендов в 2022 году, но окончательное решение будет принимать совет директоров.

Подешевели акции Сбербанка. Мобильное приложение банка в очередной раз показало сбой, а также в Евросоюзе включили заморозку активов финансовой организации в седьмой санкционный пакет. Впрочем, это уже не играет существенной роли, так как подобный сценарий давно предполагался.

Ситуация в Европе развивалась по негативному сценарию, главным фактором дня стал правительственный кризис в Италии. Банковский сектор страны провалился на фоне отставки Марио Драги. Падение итальянского фондового индекса FTSE MIB превышало 3%, а потери с начала года составляют уже более 24%, отмечает аналитик.

Рост запасов бензина в США некоторые эксперты рассматривают в качестве признаков разрушения спроса на топливо. Впрочем, на рынок также оказывают влияние негативные ожидания по ситуации с коронавирусом в Китае: уже 20 из 32 провинций страны регистрируют случаи заражения, что может стать поводом для ограничения мобильности граждан, полагает Кочетков.

Ситуация в Азии

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%), просела Европа (индексы FTSE, DAX снизились на 0,1-0,3%, французский CAC40 подрос на 0,3%), нет единого вектора в США (S&P500 и Nasdaq подросли на 0,2-0,4%, Dow снижается на 0,3%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг, принял решение сохранить параметры ультрамягкой монетарной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако банк повысил прогноз роста потребительских цен в стране в текущем фингоду до 2,3% с 1,9%, озвученных в апреле. При этом прогноз повышения ВВП ухудшен до 2,4% с 2,9%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 50 б.п. (до 0,5% годовых), ставку по депозитам - до нулевого уровня, ставку по маржинальным кредитам - до 0,75% годовых. Регулятор планирует дальнейшую нормализацию процентных ставок, а также запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Глава ЕЦБ Кристи Лагард констатировала, что ценовое давление распространяется на большее количество секторов экономики еврозоны, риски для инфляции являются повышательными и усиливаются, запуск программы TPI руководство ЕЦБ одобрило единогласно. По ее словам, конфликт России и Украины также продолжает негативно влиять на состояние ВВП еврозоны.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены упали на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $104,24 за баррель (-2,5% и -0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $96,61 за баррель (-3,3% и -0,9% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня 2-летней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Распадской" (-5,9%), SFI (-5,4%), VEON (-4,3%), "ФСК ЕЭС" (-3,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-3,5%), "префы" "Башнефти" (-3,2%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (-3,2%), "Россетей" (-2,7%).

Выросли расписки "О'Кей" (+11,3%, до 20,02 рубля), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+8,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+8,2%), расписки "Эталона" (+6,1%), бумаги ПАО "Инград" (+5%), ГК "Самолет" (+4,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2%), "Иркута" (+2%), "Группы ЛСР" (+1,9%), расписки Fix Price (+1,9%).

В среду вечером стало известно, что совет директоров ритейлера "О'Кей" утвердил промежуточные дивиденды за период с 1 января по 21 июня 2022 года в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Даты закрытия реестра и выплат для держателей GDR будут объявлены депозитарием (Bank of New York Mellon) в установленном порядке, отмечается в сообщении компании.

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (+1,1%, до 77,48 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9,68 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, сообщила пресс-служба компании. "Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 29 августа 2022 года", - добавили в ТМК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,16 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").