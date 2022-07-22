Санкции помешали белорусским банкам закупать заготовки платежных карт

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Из-за санкций белорусские банки испытывают сложности с покупкой заготовок платежных карт, хотя все международные платежные системы продолжают работу в Белоруссии, говорится в докладе главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка страны Дмитрия Мурина.

Доклад опубликован на сайте НББ.

"Ввиду ограниченных возможностей по закупке заготовок карточек, проблем с их персонализацией и иных ограничений белорусские банки активно наращивали эмиссию карточек БЕЛКАРТ (национальная платежная система - ИФ), а также продлевали сроки действия карточек международных и внутренней платежных систем", - сообщил Мурин.

Для снижения рисков, связанных с закупкой заготовок, "в настоящее время разрабатывается технология токенизации операций в платежной системе "Белкарт" и соответствующее мобильное приложение", говорится в докладе. Реализация этой технологии позволит выпускать цифровые карточки "Белкарт" и проводить безналичные расчеты в торговой сети с использованием мобильных устройств.

В НББ напомнили, что обеспечена межсистемная интеграция российской платежной системы "Мир" и белорусской платежной системы "Белкарт", в рамках которой предоставлена возможность обслуживания держателей карточек "Мир" на территории Белоруссии и держателей карточек "Белкарт" на территории России.

В НББ подчеркивают, что "в результате принятых мер в настоящее время все платежные операции (включая использование зарплатных карточек, оплату товаров, работ, услуг, получение наличных денежных средств) осуществляются на территории Белоруссии держателями карточек всех международных платежных систем".

"Банковская система в целом справилась с вызовами, с которыми столкнулась белорусская экономика в первом полугодии 2022 года. Сформированные монетарные условия ограничивали развитие инфляционных процессов в той мере, в которой обеспечивался компромисс между поддержкой экономики и ростом цен. В текущих условиях стремление достичь заявленного целевого уровня инфляции имело бы более сильные негативные последствия для экономики страны", - говорится также в докладе.

В условиях усиления влияния санкций была обеспечена стабильная работа финансовых рынков, банки выполняли нормативы безопасного функционирования, стабильно работала платежная система страна, отмечают в НББ.

Под санкции попали все наиболее крупные банки страны, за исключением Приорбанка, дочернего банка RZB в Белоруссии), некоторые банки были отключены от SWIFT, были запрещены операции по финансированию торговли и инвестиций.

Также белорусские банки столкнулись с блокировкой транзакций по платежных карточкам со стороны международных платежных систем. В международных расчетах наблюдались задержка и блокировка платежей банков и их клиентов. Кроме того, был принят запрет на предоставление в Белоруссию банкнот евро. "Таким образом, в первом полугодии текущего года белорусская экономика была вынуждена перейти на адаптационный режим работы к значительно изменившимся внешним условиям", - констатировал Мурин.

Основные риски для финансовой системы Белоруссии сложились в связи с падением российского рубля в феврале-марте, указали в НББ. Это привело к резкому оттоку средств населения из банков и усилению спроса на инвалюту. Между тем, ужесточение денежно-кредитной политики и ряд системных мер позволил с апреля перейти к исправлению ситуации, отмечается в докладе.

С апреля складывается тенденция роста срочных валютных депозитов предприятий, с мая - валютных вкладов населения. В целом за второй квартал 2022 года срочные депозиты населения и предприятий в инвалюте увеличились на $0,5 млрд, или на 7,3%. При этом с учетом оттока в первом квартале валютные вклады за полугодие снизились на $0,3 млрд (на 4,8%). Срочные депозиты в нацвалюте за полугодие увеличились на 1 млрд белорусских рублей, или на 9,4%, тем самым частично компенсируя отток инвалютных средств.

Банки также наращивали ресурсную базу за счет привлечения средств нерезидентов. "Несмотря на закрытие большинства международных финансовых рынков, были задействованы инструменты по активизации заимствования финансовых ресурсов в Российской Федерации. За счет кредитных ресурсов, полученных от банков-нерезидентов, ресурсная база банков в январе-июне 2022 года выросла на 2,8 млрд бел. рублей в эквиваленте (около $1,2 млрд по текущему курсу - ИФ)", - отмечается в докладе.

В настоящее время в банковской системе складывается устойчивый профицит ликвидности.

На этом фоне банки наращивали кредитование в нацвалюте. За первое полугодие требования банков к экономике в нацвалюте выросли на 8% против 2,3% в первом полугодии 2021 года. При этом в Нацбанке констатировали, что издержки банков значительно выросли, что привело к снижению их прибыли, которая за полугодие уменьшилась на 5,4%, до 826 млн бел. рублей.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, в НББ отмечают, что стабилизация обменного курса с апреля позволила по итогам полугодия нивелировать спрос на валюту. В результате в январе-июне чистое предложение на внутреннем валютном рынке составило $39 млн.

Среди тенденций на фоне введения санкционных ограничений в НББ отмечают заметное увеличение доли национальных валют во внешней торговле. Так, в поступлениях доля национальных валют выросла с 34% до 49%, а в платежах - с 48% до 56%. При этом в российских рублях поступления из стран ЕАЭС составили 80%, а платежи в страны ЕАЭС - 87% от общего объема платежей.

Как следствие, на торгах в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" увеличилась доля операций с российскими рублями - до 40% в июне 2022 года.

В НББ констатируют, что динамика курса белорусского рубля во многом определялась динамикой российской валюты, отражая значимость российского рынка во внешней торговле Белоруссии. С начала 2022 года белорусский рубль укрепился к доллару США на 1%, к евро - на 7,6%, к китайскому юаню - на 5,8%, при этом к российскому рублю он ослаб на 44,8%. "Такое изменение обменного курса способствовало поддержанию конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках. В мае 2022 года к декабрю 2021 года индекс реального эффективного курса, рассчитанный по индексу потребительских цен, снизился на 5%", - отмечается в докладе.

"До конца года Национальный банк сохранит гибкие походы при решении вопросов, возникающих в процессе адаптации белорусской экономики к изменившимся условиям", - подчеркивают в НББ.

Официальный курс на 22 июля - 2,5614 белорусского рубля/$1.