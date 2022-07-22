Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк и ВТБ после снижения ключевой ставки ЦБ РФ объявили о снижении ставок по ипотеке и планах по уменьшению ставок по потребительским кредитам.

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых.

"После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует снизить ставки по всей линейке кредитных продуктов, в том числе - жилищным кредитам. Итоговые параметры снижения мы определим в ближайшее время с учетом риторики регулятора и действий других игроков", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

ВТБ планирует с 25 июля снизить ставки по ипотеке до 9,9%. "С понедельника ВТБ улучшает условия по ипотеке, снижая минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты заемщики смогут от 9,9% годовых", - уточнили в банке.

Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для зарплатных клиентов, а также использующих в ходе сделки сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации. Рефинансирование ипотечных кредитов также будет доступно по ставке 9,9%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

За первое полугодие 2022 года ВТБ предоставил клиентам 537 тыс. розничных кредитов на 713 млрд рублей, из которых почти 432 млрд пришлись на ипотеку. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза. Такая тенденция стала характерной для всего банковского сектора, предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда, отметили в банке. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.

Сбербанк с 26 июля планирует понизить ставки по ипотеке до 9,9%. "Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", - сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк также сообщил о планах снизить ставки по потребкредитам в ближайшие дни. "Сбербанк улучшает условия по потребительским и ипотечным кредитам, что повысит их доступность для населения. Новые параметры в связи со снижением ключевой ставки ЦБ сообщим в ближайшие дни", - уточнили в пресс-службе банка.