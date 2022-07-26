Яндекс во вторник опубликует финансовую отчетность за II квартал

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" опубликует финансовые результаты за II квартал во вторник 26 июля.

Аналитики двух инвесткомпаний, БКС и "Велес Капитала", прогнозируют выручку на уровне 108,7 млрд рублей (рост на 34% год к году) и 112,9 млрд рублей (рост на 38,7%), соответственно.

Рост показателя продолжат обеспечивать рекламная выручка, e-commerce и транспортные сервисы, пишут в БКС.

При этом аналитики двух инвесткомпаний считают, что темпы роста выручки замедлятся по отношению к I кварталу из-за перехода в режим экономии и сокращения инвестиций, что, в свою очередь, позитивно отразится на показателе скорректированной EBITDA.

БКС прогнозирует рост показателя год к году в 1,8 раза - до 10,4 млрд рублей, "Велес Капитал" ожидает роста практически в 2 раза - до 11,3 млрд рублей.

Выручка "Яндекса" за II квартал 2021 года выросла в 1,7 раза и составила 81,4 млрд рублей. Скорр. EBITDA снизилась на 13%, до 5,8 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 7,1%.

Аналитики ожидают, что компания не будет представлять новый прогноз на 2022 год. Прогноз финансовых показателей был отозван в апреле. До этого ожидалось, что годовая выручка "Яндекса" составит 490-500 млрд рублей.

Также "Яндекс" сообщал о приостановке инвестиций в новые и экспериментальные направления, в ключевые вертикали бизнеса вложения сохранятся, однако будут ли они сокращены, в компании не уточняли.