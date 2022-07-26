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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Миноритарии "Аэрофлота" почти не воспользовались преимущественным правом в ходе SPO

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Миноритарные акционеры "Аэрофлота" практически не воспользовались преимущественным правом в ходе допэмиссии 5,4 млрд акций, проводимой на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций.

Как сообщила компания, всего в результате осуществления премправа размещено 1 531 235 767 обыкновенных акций. Ранее пресс-служба "Аэрофлота" сообщала, что государство в лице Росимущества и Минфина подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 акций.

Таким образом, кроме государства, преимущественным мправом воспользовались владельцы 878 бумаг.

8 июля "Аэрофлот" начал размещение 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью каждой бумаги 1 рубль. Цена допэмиссии, в том числе в рамках премправа, была установлена на уровне 34,29 рубля. Государство выкупило акции "Аэрофлота" на 52,5 млрд рублей, в результате чего его доля в компании выросла с 57,34 до 73,77%. Привлекаемые от государства средства "помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам", отмечала пресс-служба.

Государство может стать единственным участником допэмиссии "Аэрофлота", отмечали ранее аналитики инвестбанков. Это связано со сложностями, с которыми сталкивается компания на фоне санкций и тем фактом, что цена размещения превышает текущие котировки, поясняли они. Акции "Аэрофлота" на момент закрытия торгов на "Московской бирже" в понедельник стоили 27,82 рубля за штуку.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиагруппа России, в нее входит одноименная флагманская авиакомпания, "Победа" и "Россия".

Аэрофлот Росимущество Минфин
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