Boeing во II квартале неожиданно улучшил показатель свободного денежного потока

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, получил выручку и скорректированный убыток во втором квартале 2022 года хуже прогнозов рынка, но показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF) неожиданно улучшился.

Чистая прибыль компании в апреле-июне сократилась до $160 млн, или $0,32 на акцию, по сравнению с $567 млн, или $1 на акцию, годом ранее, говорится в отчете.

Скорректированный убыток во втором квартале составил $0,37 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $0,13 на акцию.

Квартальная выручка Boeing снизилась на 2%, до $16,681 млрд при консенсус-прогнозе для этого показателя в $17,57 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале подросла на 3%, до $6,219 млрд, совпав со средним прогнозом экспертов. При этом поставки коммерческих самолетов Boeing подскочили в 1,5 раза, до 121 самолета.

Выручка подразделения в сфере оборонной и космической техники упала на 10%, до $6,191 млрд. Сервисная выручка увеличилась на 6%, до $4,298 млрд.

Показатель свободного денежного потока улучшился до минус $182 млн с минус $705 млн годом ранее, оказавшись лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего его на уровне минус $1,01 млрд.

Капитализация Boeing выросла на 1% за последние три месяца, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 4,6% за этот период.