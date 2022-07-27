"ЕвроХим" отметил сохранение проблем с экспортом удобрений

Компания попросила ЕК уточнить разъяснения, чтобы контрагенты не боялись покупать удобрения из России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений продолжают испытывать трудности при экспорте: несмотря на заверения Евросоюза о том, что санкции не распространяются на сделки с удобрениями, многие контрагенты по-прежнему опасаются работать с компаниями, чьи акционеры подпали под персональные санкции ЕС.

"Хотя ЕС, ООН и США заявили о необходимости гарантировать продовольственную безопасность в условиях надвигающегося кризиса, в реальности многие производители удобрений, включая "ЕвроХим", продолжают ежедневно испытывать трудности, связанные с чрезмерной законопослушностью контрагентов, которые боятся нарушить санкции", - говорится в заявлении "ЕвроХима", чей основатель Андрей Мельниченко и его супруга Александра (бенефициар семейного траста, куда переданы акции "ЕвроХима" и "СУЭКа") были включены в санкционный список Евросоюза.

"ЕвроХим" просит Еврокомиссию дать более конкретные разъяснения, чтобы снять опасения при взаимодействии с российскими производителями удобрений.

"Мы призываем Европейскую комиссию проактивно информировать страны-участницы союза о том, что все участники продовольственного сектора и отрасли удобрений, включая "ЕвроХим", не подпадают под санкции ЕС, и что местные власти, банки, поставщики и другие контрагенты могут свободно вести дела с любыми физическими лицами и организациями в этих секторах без риска нарушить закон - так же, как они это делали до санкций", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров "ЕвроХима" Самир Брихо.

"Несмотря на то, что "ЕвроХим" не входит в санкционные списки, сохраняются существенные барьеры для работы компании в ряде регионов, в первую очередь в пределах Европейского союза (...) Это может быть связано с упоминанием названия "ЕвроХим" в санкционном списке ЕС (в связи с персональными санкциями в отношении четы Мельниченко - ИФ)", - отмечает компания.

На прошлой неделе Совет ЕС опубликовал заявление, в котором говорилось, что введенные Евросоюзом санкции против России "ни в какой мере не затрагивают торговлю агропродукцией и продуктами питания, включая пшеницу и удобрения, между Россией и третьими странами". Также 22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, который предполагает участие ООН в работе по снятию ограничений при поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки (но не содержит, по словам знакомого с его текстом собеседника "Интерфакса", конкретных решений - в частности, не фиксирует статус удобрений как гуманитарного груза).

Собеседники "Интерфакса" в отрасли минудобрений отмечают, что подобные заявления не убеждают контрагентов, опасающихся нарушить санкционный режим. Для того, чтобы гарантировать поставки, необходим документ ЕС, аналогичный лицензии OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, еще в феврале внесло удобрения в перечень гуманитарных грузов, на сделки с которыми санкции не распространяются).

О том, что удобрения необходимо перевести в статус гуманитарных грузов, чтобы снять санкционные ограничения, говорил на ПМЭФ-2022 президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Директор по маркетингу и развитию "ФосАгро" Филипп Стеркин на форуме отмечал, что "для выхода из глобального продовольственного кризиса (...) нужен запрет на уровне резолюции Совета безопасности ООН на применение ограничительных мер, которые могут повлиять на стабильность производства и поставок минеральных удобрений во всем мире".

Комментарии (РАПУ и компаний отрасли ("ФосАгро", "Акрона", "Уралхима", "Уралкалия") пока получить не удалось.