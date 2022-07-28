Британский оператор энергосистемы ждет увеличения импорта энергии зимой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Предстоящей зимой Великобритании для обеспечения потребителей электричеством, придется больше полагаться на импортные источники питания, пишет Daily Telegraph со ссылкой на доклад британского оператора энергосистемы National Grid.

"Трудные времена" оператор ждет даже при увеличении импорта уже с декабря, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Bloomberg уточняет, что Великобритании придется полагаться на импорт электроэнергии по своим силовым кабелям из Франции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Эксперты сказали агентству, что "зависимость от свободного потока электроэнергии из-за рубежа этой зимой является рискованной авантюрой, потенциально ставящей Великобританию под угрозу отключения электроэнергии, если Россия прекратит поставки газа".

Из России в Великобританию поступает только около 6% импорта газа, "и эту статистику правительство до сих пор использовало, чтобы преуменьшить риски сокращения поставок в энергетическую систему страны", пишет The Telegraph. По мнению газеты, предупреждение сетевого оператора - "это первый случай, когда он открыто заявил об угрозе решения Москвы ограничить поставки топлива".

"Очевидно, что прекращение поставок газа в Европу может иметь побочные последствия, в том числе - очень высокие цены", - говорится в сообщении National Grid. Оператор отметил, что "в самое напряженное время цена на электричество в Великобритании будет выше, чем в Европе", сообщает Bloomberg.

Консалтинговая компания BFY предсказала в среду, что британские домохозяйства могут платить 500 фунтов стерлингов за электроэнергию в январе.

В качестве страхующей меры National Grid уже заключила контракт с двумя угольными станциями, которые будут находиться в резерве этой зимой, и ведет переговоры с третьей.