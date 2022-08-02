Кремль ждет доработки стратегии развития металлургического комплекса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Стратегия развития металлургического комплекса России до 2030 года, которая обсуждалась 1 августа на совещании у президента Владимира Путина, будет доработана и после этого оперативно принята, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там будут доработаны некоторые нюансы, затем она быстро будет одобрена", - сказал он на брифинге.

1 августа Путин напомнил, что еще в апреле поручал утвердить стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. Он подчеркнул, что стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей и поддержку российских металлургов, но и задавать ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.