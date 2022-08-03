Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Тинькофф купил 33% в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" приобрела 33% в сервисе поиска в интернет-магазинах AnyQuery (ранее Diginetica), сообщил сайт Тинькофф банка. Сооснователи сервиса Дмитрий Малашкин и Артем Круглов продолжат развивать компанию.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", группа получила треть долей в компании "Д Технолоджи" (развивает сервис AnyQuery) 2 августа. Доля Малашкина после сделки составила 33%, Круглова - 34%.

AnyQuery разрабатывает и внедряет продукты для повышения конверсии в покупку для интернет-ритейлеров. Решения компании построены на технологиях машинного обучения и решают задачу навигации по сайту с помощью поиска и персонализации клиентского опыта. Сервисом пользуются свыше 30% крупнейших игроков рынка eCommerce в России, говорится в сообщении группы.

TCS назвал партнерство с AnyQuery важным этапом в построении сервисов на пересечении B2B SaaS и финтеха. В рамках этого направления Тинькофф предлагает крупным игрокам рынка решения для улучшения пользовательского опыта в онлайн-шопинге, увеличения трафика на сайтах, повышения конверсии в покупку и максимизации прибыли, такие как BNPL-сервис "Долями", "Тинькофф касса" и продукты платформы Tinkoff eCommerce.

"Это уже не первая сделка Тинькофф с комплементарными экосистеме стартапами за последнее время. Мы открыты к работе с яркими стартапами и талантливыми предпринимателями, которым можем предложить большую базу и опыт одного из лучших финтехов мира. (...) Наша экосистема будет пополняться новыми масштабными решениями для крупных интернет-магазинов на основе новейших технологий и многолетнего опыта Тинькофф в развитии онлайн-сервисов", - прокомментировал сделку директор "Тинькофф Бизнес" Федор Бухаров.

Чистая прибыль "Д Технолоджи" по итогам 2021 года составила 7,4 млн рублей, выручка - 129,7 млн рублей.

В экосистему Тинькофф, помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

В конце апреля у группы сменился основной акционер: компания "Интеррос" Владимира Потанина купила 35% группы у семьи Олега Тинькова.

TCS Group Тинькофф банк AnyQuery Д Технолоджи Дмитрий Малашкин Артем Круглов Федор Бухаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });