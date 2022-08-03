Тинькофф купил 33% в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" приобрела 33% в сервисе поиска в интернет-магазинах AnyQuery (ранее Diginetica), сообщил сайт Тинькофф банка. Сооснователи сервиса Дмитрий Малашкин и Артем Круглов продолжат развивать компанию.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", группа получила треть долей в компании "Д Технолоджи" (развивает сервис AnyQuery) 2 августа. Доля Малашкина после сделки составила 33%, Круглова - 34%.

AnyQuery разрабатывает и внедряет продукты для повышения конверсии в покупку для интернет-ритейлеров. Решения компании построены на технологиях машинного обучения и решают задачу навигации по сайту с помощью поиска и персонализации клиентского опыта. Сервисом пользуются свыше 30% крупнейших игроков рынка eCommerce в России, говорится в сообщении группы.

TCS назвал партнерство с AnyQuery важным этапом в построении сервисов на пересечении B2B SaaS и финтеха. В рамках этого направления Тинькофф предлагает крупным игрокам рынка решения для улучшения пользовательского опыта в онлайн-шопинге, увеличения трафика на сайтах, повышения конверсии в покупку и максимизации прибыли, такие как BNPL-сервис "Долями", "Тинькофф касса" и продукты платформы Tinkoff eCommerce.

"Это уже не первая сделка Тинькофф с комплементарными экосистеме стартапами за последнее время. Мы открыты к работе с яркими стартапами и талантливыми предпринимателями, которым можем предложить большую базу и опыт одного из лучших финтехов мира. (...) Наша экосистема будет пополняться новыми масштабными решениями для крупных интернет-магазинов на основе новейших технологий и многолетнего опыта Тинькофф в развитии онлайн-сервисов", - прокомментировал сделку директор "Тинькофф Бизнес" Федор Бухаров.

Чистая прибыль "Д Технолоджи" по итогам 2021 года составила 7,4 млн рублей, выручка - 129,7 млн рублей.

В экосистему Тинькофф, помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

В конце апреля у группы сменился основной акционер: компания "Интеррос" Владимира Потанина купила 35% группы у семьи Олега Тинькова.