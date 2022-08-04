Доллар подешевел на 23 копейки на "Мосбирже", евро подорожал на 52 копейки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" в четверг доллар США подешевел, евро подорожал.

Доллар подешевел на 23 копейки, до 60,35 рубля. Евро подорожал на 52 копейки, до 61,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 10,75 копейки - до 60,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику в основных парах по итогам торгов в ожидании дополнительных стимулов. Участники рынка в четверг оценивали новые инициативы Банка России по регулированию валют недружественных стран и девалютизации банковских балансов.

При определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют, максимально либерализовав требования к резидентам, а жесткость требований к нерезидентам устанавливать в зависимости от их юрисдикции, полагает Банк России.

"В условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать необходимые стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли. Это особенно важно, учитывая, что из-за ограничительных мер недружественных государств, блокирующих денежные средства и расчеты, в настоящее время на практике возникают множественные сложности и издержки при исполнении внешнеторговых контрактов, которые связаны и с получением денежных средств, и с исполнением обязательств перед контрагентами", - говорится в документе ЦБ по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте для общественного обсуждения.

ЦБ также отмечает, что при установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности - вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против России такие меры. Относительно либерализации ЦБ отмечает, что она должна быть в отношении дружественных государств. Но при этом Банк России может рассматривать и вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов).

Регулятор также предлагает дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты - недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным.

Кроме того, Банк России оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.

ЦБ допускает, что могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 6 тысяч и достигло 260 тысяч человек, сообщило Минтруда США. По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тысяч, а не 256 тысяч, как сообщалось ранее. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, а вероятность подъема на 50 б.п. оценивается в 56%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 6,2% - до $79,6 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,9 млрд, а не $85,5 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения до $80,1 млрд, сообщает Trading Economics.

Кроме того, последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста и приблизились к минимальным отметкам с февраля. К 19:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,19%, до $93,69 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 2,88%, до $88,05 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

"Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками", - говорится в пресс-релизе альянса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, после утреннего укрепления российский рубль в паре с долларом США в течение дня торговался в узком диапазоне 60,1-60,4 рубля/$1, так как инвесторы оценивали планы ЦБ РФ по девалютизации российского рынка на фоне падения цен на нефть после решения комитета ОПЕК+ увеличить квоты по добыче на символические 100 тыс. баррелей в сутки. "Судя по расхождению курсов пары "евро-доллар" на "Мосбирже" (1,017 евро за доллар США) и международном рынке Forex (1,021 евро за доллар США) начался период оплаты за газ европейскими компаниями. Напомним, что по новой схеме европейцы переводят оплату за поставки от "Газпрома" на свои валютные счета в Газпромбанке, а затем подают поручения на продажу валюты за рубли, которые трейдеры ГПБ исполняют на "Мосбирже". В эти периоды предложение евро на российском рынке резко увеличивается, что давит на курсы евро к рублю и доллару США, отчего и возникает разница курса пары "евро-доллар" на "Мосбирже" и рынке Forex. Эту теорию также подтверждает ставка денежного рынка по евро. Еще вчера ставки по свопам пары "евро-доллар" были положительными около 0,7%, а сегодня опустились глубоко в отрицательную область, доходя до -12% в финале торгов, что говорит о дефиците евро на счетах участников в "Национальном клиринговом центре". Таким образом, курс российского рубля может оставаться на текущих уровнях еще некоторое время, но затем ожидается его ослабление ввиду отсутствия активных продаж валюты со стороны экспортеров до следующего налогового периода ближе к концу месяца", - отмечает Кульков.

"Похоже на то, что участники торгов нашли некие уровни равновесия для валют, которых пока и придерживаются. При этом опорой для рубля по-прежнему выступает профицит торгового баланса. Экспортеры приносят на внутренний рынок валюты больше, чем имеется на нее спроса со стороны импортеров. В скором времени, с активизацией параллельного импорта, ситуация может измениться, но пока расстановка сил складывается в пользу рубля", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 5 августа на 2,06 копейки, до 60,258 рубля, и уменьшил курс евро на 3,71 копейки, до 61,08723 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг всего на 0,5 копейки по отношению к среде и составил 60,2471 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 10,4 копейки и составил 60,273 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 294,598 млн, из которых $772,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 522,319 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,92 копейки, до 61,1091 рублей за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,52 копейки, до 61,1194 рубля. Объем торгов евро составил 1 341,862 млн евро, из которых 307,988 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 033,874 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 1 месяц упала на 3 б.п. - до 8,38% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.