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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для клиентов из Азии и США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в сентябре поднимет цены на экспортируемую нефть для покупателей из США и стран Азии, сообщает Dow Jones со ссылкой на пресс-релиз госкомпании Saudi Aramco.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В результате он будет стоить на $9,8 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цены на сорт Arab Extra Light будут повышены на 30 центов.

Повышение цен оказалось слабее, чем ожидали аналитики, пишет агентство Bloomberg.

Цены на Arab Light, экспортируемую в США, в сентябре также повысятся на 50 центов и будут на $6,15 за баррель превышать котировки бенчмарка Argus Sour Crude Index.

Тем временем для покупателей из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены будут снижены на 60 и 40 центов соответственно, в результате чего премия к цене Brent составит $4,7 за баррель.

Saudi Aramco Arab Light Саудовская Аравия США Азия
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