Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Квартальная прибыль Saudi Aramco почти удвоилась за счет роста цен на нефть

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) увеличила чистую прибыль на 90% во втором квартале 2022 года за счет роста мировых цен на нефть.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $48,4 млрд против $25,5 млрд годом ранее. Это рекордный показатель с момента IPO компании в 2019 году.

Прибыль Saudi Aramco за первое полугоди 2022 года составила почти $88 млрд. Apple Inc., крупнейшая по капитализации компания мира, заработала за последние три квартала меньше ($79 млрд), отмечает AР.

Росту прибыли способствовало повышение цен на нефть и увеличение продаж в натуральном выражении, а также повышение рентабельности операций в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале - 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Капиталовложения в апреле-июне составили $9,4 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии показатель вырос на 8%, до $16,9 млрд.

По итогам второго квартала компания направит на выплату дивидендов около $18,8 млрд.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Биржа СПбМТСБ отстранит покупателя от торгов нефтепродуктами за использование робота

Минпромторг и Минфин договорились повысить минимальную планку для нулевого акциза на сталь

Brent подешевела до $97,2 за баррель

Белоусов заявил, что пик спада в потреблении в РФ пройден

Белоусов заявил, что пик спада в потреблении в РФ пройден

В Минсельхозе заявили, что к 12 августа продовольственная безопасность страны гарантирована

Финский владелец "Лидского пива" решил продать белорусский актив

Финский владелец "Лидского пива" решил продать белорусский актив

В ЦБ не исключили снижения продовольственных цен в августе-сентябре

Экономика США показала худшую динамику среди стран G7 во II квартале

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });