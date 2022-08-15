Квартальная прибыль Saudi Aramco почти удвоилась за счет роста цен на нефть

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) увеличила чистую прибыль на 90% во втором квартале 2022 года за счет роста мировых цен на нефть.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $48,4 млрд против $25,5 млрд годом ранее. Это рекордный показатель с момента IPO компании в 2019 году.

Прибыль Saudi Aramco за первое полугоди 2022 года составила почти $88 млрд. Apple Inc., крупнейшая по капитализации компания мира, заработала за последние три квартала меньше ($79 млрд), отмечает AР.

Росту прибыли способствовало повышение цен на нефть и увеличение продаж в натуральном выражении, а также повышение рентабельности операций в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале - 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Капиталовложения в апреле-июне составили $9,4 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии показатель вырос на 8%, до $16,9 млрд.

По итогам второго квартала компания направит на выплату дивидендов около $18,8 млрд.