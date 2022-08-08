Эксперт допустил потери зерна в РФ в этом году до 15% от возможного сбора

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Потери зерна в РФ в этом году могут составить до 15% от возможного сбора (с учетом рефакции), прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Рассчитываю, что средний показатель по потерям зерна по сумме факторов (с учетом рефакции) будет в районе 15%", - заявил он на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Погода мешает уборке

По его словам, из-за дождей, которые идут в ряде основных зернопроизводящих регионов, рефакция в этом году может быть существенно выше средней многолетней, которая составляет 6%. "Год влажный, зерно с полей идет влажное, и рефакция будет не меньше чем 10%. Но может быть и 12-13%. Это существенное снижение конечных показателей, - сказал он. - Кроме того, из-за отставания на уборке пропускаются оптимальные погодные окна, в результате зерно прорастает. Это приводит к большим потерям. К тому же зерно полегает".

Как отметил Злочевский, потери есть еще до бункера – и будут после бункера, когда зерно направится на просушку.

Отстающие в уборке

Глава союза сообщил, что отставание уборки от показателей прошлого года составляет 8 млн тонн по собранному зерну и 7 млн

га – по площади обмолота. Урожай существенно выше прошлогоднего - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га. "Но нельзя на это ориентироваться как на средний показатель, потому что всегда в стартовый период урожайность высокая, дальше она снижается, после того как уборка сдвигается за Урал, где она ниже", - сказал он, уточнив, что с учетом рефакции реальная урожайность может быть немногим более 31 ц/га.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Поволжье, где отставание от показателей прошлого года составляет 4,85 млн га, и в центре - около 1,8 млн га. "В Сибири же даже есть прибавка в темпах", - отметил он.

Другие факторы риска

При этом Злочевский заявил, что есть и другие факторы, негативное воздействие которых на отрасль будет нарастать и вносить дополнительные риски. Они касаются, прежде всего, сильно подорожавших удобрений и техники, проблем в селекции и семеноводстве, в частности в производстве кукурузы, на которую приходится значительная часть валового сбора зерна, и подсолнечника. Эти риски будут нарастать и "докатятся до озимого сева". Так, уже сейчас аграриям предлагают аммофос под озимый сев по 60 тыс. рублей за тонну. Но расчеты показывают, что при такой цене это удобрение не окупится вообще. "Аграрии мне расчет дали. Аммофос по такой цене окупиться может, только если даст прибавку урожайности в 5 центнеров с гектара, а это нереально. Проще отказаться от его использования. И такая же история по многим другим удобрениям", - сказал глава союза.

Снижение качества зерна

Он также сообщил, что в этом году тревогу вызывает качество зерна. "Будет резкое снижение качества, продовольственной пшеницы будет в районе 60%. В прошлом сезоне было 82%, - сказал он. - Когда идут интенсивные дожди, клейковина из зерна вымывается, сейчас поступает очень много фуража. Рынок уже отреагировал на это обстоятельство, и цены между продовольственными, нормальными кондициями и фуражным зерном "разбежались" на 3 тыс. рублей за тонну. То есть, продовольственная пшеница сейчас в среднем стоит, я говорю о четверке, классической экспортной позиции (пшеница 4 класса с содержанием протеина 12,5% - ИФ) в районе 13 тыс. рублей за тонну, а цена фуража уже упала ниже 10 тыс. рублей за тонну".

Повышение себестоимости пшеницы

При этом он обратил внимание на то, что из-за подорожания средств производства себестоимость пшеницы в ряде регионов уже превысила 10 тыс. рублей. "И те крестьяне, которые сейчас получают фураж, уже в убытках. Если сплошной фураж при 10 тыс. рублей себестоимости – это уже неокупаемая позиция, никакими продажами вы не окупите эти затраты, - сказал он. - И падение качества может привести к тому, что даже не придется пересматривать некоторые экспортные позиции - у нас просто не будет достаточного количества ресурсов высоких кондиций для экспорта. Ведь фураж у нас никто не покупает. Мы продаем на мировом рынке продовольственное зерно хороших кондиций, лучших по качеству".

Как заявил Злочевский, обобщенный прогноз регионов по сбору зерна в этом году составляет 129 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. Однако, по его мнению, эти показатели достигнуты не будут. Его прогноз - 123-125 млн тонн, в том числе 83-84 млн тонн пшеницы.