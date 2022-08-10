Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 июля выросли на 18,4% до 7,3 млн т

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ к 1 июля составили 7,255 млн тонн, что на 18,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В том числе запасы пшеницы увеличились на 15,8%, до 4,284 млн тонн. Хозяйства также имели 1,081 млн тонн кукурузы (на зерно), что на 25,1% больше, чем годом ранее.

По данным Росстата, к 1 июля в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 7,21 млн тонн зерна (на 16,9% больше), в том числе 3,971 млн тонн пшеницы (на 0,3% больше). Запасы пшеницы, предназначенной на продовольственные цели, составили 2,446 млн тонн, что на 3% меньше прошлогоднего.

Запасы ржи сократились на 29,3%, до 153,8 тыс. тонн, в том числе, на продовольственные цели - на 28,1%, до 120,6 тыс. тонн.

В заготовительных и перерабатывающих предприятиях к 1 июля имелось 20,9 тыс. тонн проса (на 11,4% больше), 44,3 тыс. тонн гречихи (на 28,2% меньше), 25,8 тыс. тонн риса (на 16,6% меньше), 814,2 тыс. тонн кукурузы (на 5,3% больше), 793,6 тыс. тонн ячменя (на 8,3% больше), 133,3 тыс. тонн овса (на 29,4% больше).