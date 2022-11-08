Перестраховщик Munich Re увеличил квартальную чистую прибыль на 44%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, увеличила чистую прибыль на 44%.

Компания также подтвердила годовой прогноз показателя, несмотря на существенные потери в связи с последствиями урагана "Иэн" в США.

В июле-сентябре чистая прибыль Munich Reсоставила 527 млн евро против 366 млн евро годом ранее.

Сама компания прогнозировала этот показатель на уровне 500 млн евро.

Валовой объем премий увеличился на 17,8%, до 18,2 млрд евро.

Подразделение перестрахования недвижимости и от несчастных случаев получило убыток в размере 343 млн евро в третьем квартале, что главным образом связано с потерями от урагана "Иэн", которые составили около 1,6 млрд евро.

Чистая прибыль в сегменте перестрахования жизни и здоровья подскочила до 424 млн евро по сравнению с 94 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Компания по-прежнему ожидает получить прибыль в размере 3,3 млрд евро в 2022 году.

При этом Munich Re улучшила годовой прогноз для валового объема премий до 67 млрд евро с 64 млрд евро.