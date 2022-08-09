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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Сеть отелей Hyatt вернулась к прибыли во II квартале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль корпорации в апреле-июне составила $206 млн, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $9 млн, или 8 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 46 центов на акцию.

Выручка увеличилась до $1,48 млрд против $663 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 6 центов на акцию при выручке в размере $1,37 млрд.

Номерной фонд группы в минувшем квартале увеличился на 5,5 тыс. номеров, а выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) составила $130,16, что на 82% лучше показателя за аналогичный период прошлого года и 5% ниже показателя второго квартала доковидного 2019 года.

Капитализация Hyatt с начала 2022 года снизилась на 11,2%, до $9,35 млрд.

Hyatt США
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