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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Великобритании повышают уровень погодной опасности из-за жары

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Метеослужба Великобритании во вторник объявила о введении желтого, потенциально опасного для здоровья человека, уровня погодной опасности из-за жары, сообщается на сайте ведомства.

Эта мера вступит в силу с четверга и продлится до конца недели, она затронет значительную часть юга Англии, а также восток Уэльса.

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"Из-за повышенного давления над Великобританией температура будет расти изо дня в день на протяжении недели, поэтому мы объявили о "желтом" предупреждении в связи с экстремальной жарой", - заявил заместитель руководителя службы Дэн Рудман.

Самые высокие температурные показатели ожидаются в пятницу и субботу, столбики термометров превысят отметку в 30 градусов по Цельсию.

"Ожидается, что там, где будет объявлено предупреждение, температура в пятницу и субботу достигнет 35 градусов по Цельсию. В других местах температура будет колебаться от 20 до 30 градусов по Цельсию", - сказал Рудман.

В прошлом месяце в Великобритании впервые за все время объявили самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Жара накрыла наибольшую часть Англии. Температура превышала 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах достигала 40 градусов.

Великобритания
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