Дожди снижают качество зерна в РФ, доля фуража растет. Обзор

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дождливая погода, которая некстати обрушилась на зерновые поля РФ в период массовой жатвы, ставит под удар не только количество, но и качество будущего урожая, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом. И если для аграриев юга, уже завершающих уборку зерна, это не столь актуально, то в других регионах снижением качества обеспокоены всерьез. К тому же это может негативно отразиться на экспорте российской пшеницы, не исключают эксперты.

Юг: дожди помогут, но поздним культурам

В Ростовской области, собравшей уже более 12 млн тонн пшеницы, более 93% обследованных партий отнесено к продовольственной 3-4-го классов, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров со ссылкой на аграрных экспертов.

Это подтверждают и данные ростовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", где проводится оценка потребительских свойств зерна нового урожая.

При этом в центре отметили, что работу на полях местами сдерживали дожди, но в целом урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в области убран уже с более чем 3,1 млн га, что составляет 92% от намеченного. Причем на востоке и юге региона уборочные работы почти завершены.

Как заметили в ведомстве, "дожди содействуют формированию урожая поздних сельхозкультур".

В Ставропольском крае, завершившем уборку с показателем в 8,5 млн тонн, доля продовольственного зерна составила порядка 80%, сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Доля хлебопекарной пшеницы падает

В центральных регионах, где уборка еще в разгаре, дожди вызывают законную тревогу.

Дождливая погода губительно влияет на качество зерна, заявил директор Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Василий Мельников.

"Сейчас пойдет и полегание, и потери урожайности, и прорастание зерна в колосе, как следствие – заболевание зерна, плюс дополнительные затраты на сушку. К тому же может начаться энзимо-микозное истощение, которое негативно влияет на продовольственные качества зерна", - сказал Мельников.

Сильные ливни в начале августа уже значительно понизили долю продовольственной пшеницы в собранном урожае. Если на 29 июля, когда было убрано 707 тыс. тонн пшеницы, продовольственная составляла почти 66% от обследованной, то на 5 августа при объеме убранной пшеницы в 1,41 млн тонн доля продовольственной уменьшилась до 45%.

"Если раньше было 17% пшеницы третьего класса, то сейчас 9,6%. То есть процент качественной хлебопекарной пшеницы падает", - уточнил Мельников.

Дождливая погода негативно влияет и на темпы уборки. Согласно оперативным данным областного Минсельхозпрода, к 5 августа убрано 251 тыс. га озимой пшеницы (58% от засеянных площадей) при урожайности 56,5 ц/га. По сравнению с прошлым годом отставание составляет почти 30%.

Как заявила на оперативном совещании в понедельник замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина, повышенная влажность и высокие температуры приводят местами к прорастанию зерна. Теперь его можно будет использовать только на производство комбикормов. "Но на эту неделю метеорологический прогноз благоприятный для проведения уборочных работ, надеюсь, наверстаем отставание", - сказала она.

В Воронежской области из-за большой влажности много зерна полегло, это сказалось на его качестве, сообщили в Воронежском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"В последнее время преобладает пшеница пятого класса (непродовольственная - ИФ), первого и второго классов пока не выявлено, хотя в прошлом году в это время у нас уже была пшеница, соответствовавшая второму классу. Качество оставшегося зерна зависит от погодных условий, если они будут благоприятными, то надеемся, что большая часть пшеницы будет 3-4-го классов, если нет, то, к сожалению, выше 5-го класса качества мы не увидим", - сказал собеседник агентства.

По данным отдела развития растениеводства областного департамента, в настоящее время соотношение фуражного и продовольственного зерна в регионе составляет 45% к 55%. "Всего собрано 2,5 млн тонн зерна. Дальнейшее его качество зависит только от погоды, если будут идти дожди, то оно будет ухудшаться", - сказал представитель департамента.

В Орловской области уборочная кампания задержалась на 7-10 дней, влажная погода отразилась на качестве зерна, сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирина Гуринович.

"В настоящее время в регионе качество убранного зерна соответствует 3-му, 4-му и 5-му классам. Продовольственное зерно пока превалирует. Содержание белка в зерне в среднем находится в диапазоне от 10,5% до 14%. К концу уборки, по предварительной оценке, доля продовольственной пшеницы и фуражной будет где-то в соотношении 50 на 50", - сказала она.

В Курской области работа по оценке качества зерна только началась – обследовано всего 57 тыс. тонн из собранных 1,5 млн тонн. Но первые результаты оценки пшеницы показывают, что ее качество в этом году ниже, чем в 2021 году.

По данным областного филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", из проверенного объема пшеницы доля продовольственной составляет 60%, фуражной - 40%. Если неустойчивая погода сохранится, то возможно смещение сроков уборки зерна, в частности пшеницы, это может повлиять на качество зерна, отметили специалисты.

По данным областного комитета АПК, в планах у курских аграриев - собрать более 5 млн тонн зерна, из которых 2,2 млн тонн - пшеницы. По прогнозам, урожай продовольственной пшеницы составит 1,3 млн тонн. Этого количества более чем достаточно для обеспечения всех мукомольных и хлебопекарных предприятий региона, отметили в ведомстве.

В Саратовской области в этом году рекордная урожайность - 34 ц/га, такого показателя не было даже в урожайном 2017 году, заявили в областном Минсельхозе. К настоящему времени посевы пшеницы убраны с 38% площадей, собрано свыше 2,8 млн тонн, в том числе 2,5 млн тонн.

По данным регионального филиала ФГБУ "Россельхозцентр", из обследованной пшеницы 65% отнесено к 3-4-му классам, 35% - к 5-му классу.

Россельхознадзор, пшеницы первого класса не выявлено

Как сообщает Россельхознадзор, подведомственное ему ФГБУ "Центр оценки качества зерна" к 1 августа обследовало 3,5 млн тонн зерна. Мягкая пшеница проверена в 12 регионах. Пшеницы первого класса не выявлено. Доля пшеницы второго класса составила 0,1% против 0,2% на аналогичную дату прошлого года. На фоне роста доли мягкой пшеницы 4-го класса до 60% доля пшеницы 3-го класса снизилась до 31,2% от общего объема обследований. Это ниже прошлогоднего показателя, уточняется в сообщении.

В Южном федеральном округе на 1 августа доля пшеницы 1-4-го классов составила 93,7% и находилась на уровне показателя на аналогичную дату 2021 года (93,5%). При этом доля пшеницы 3-го класса в округе снизилась до 30,9%. В Северо-Кавказском округе доля такой пшеницы составила 84,4%, что соответствует прошлогоднему показателю. В Приволжском округе доля пшеницы 1-4-го классов выше значения аналогичного периода 2021 года и составляет 83,7% за счет роста доли 4-го класса. В Центральном округе более половины обследованных объемов пришлось на пшеницу 4-го класса.

Как сообщил накануне на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, доля продовольственной пшеницы в этом году будет в районе 60% против 82% в прошлом году. Рынок уже отреагировал на это обстоятельство, и разница в ценах на продовольственное и фуражное зерно приблизилась к 3 тыс. рублей за тонну.

По данным компании "ПроЗерно", в июле средняя цена продовольственной пшеницы 3-го класса (EXW европейская часть РФ) составляла 14 381 рубль за тонну, фуражной - 13 023 рубля. К 5 августа разрыв в ценах увеличился. Пшеница 3-го класса стала стоить 13 995 рублей, фуражная - 11 210 рублей за тонну.

Сокращение доли продовольственной пшеницы может негативно отразиться на российском экспорте. Как отмечают эксперты, на мировом рынке основным спросом пользуется продовольственная пшеница. На долю фуражной приходится не более 5-7% поставок.