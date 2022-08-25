WSJ ждет скорой договоренности США и КНР о китайских бумагах на биржах Америки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Соединенных Штатов и Китая близки к достижению соглашения, которое позволит избежать делистинга сотен китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Соглашение касается проверок американскими регуляторами документов торгующихся в США китайских фирм, как того требует закон, вступивший в силу в этом году. Власти Китая годами отказывались дать добро на инспекцию местных компаний иностранцами, объясняя такую позицию соображениями национальной безопасности.

По словам источников, обсуждаемая схема предусматривает передачу китайскими фирмами нужных документов в Гонконг, после чего представители американского Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) смогут приехать в город и получить доступ к этим документам.

Если соглашение будет достигнуто, оно положит конец сложившейся ситуации, которая может привести к делистингу бумаг свыше 200 компаний из КНР с американских бирж в начале 2024 года. В числе таких компаний - интернет-гиганты Alibaba Group Holding, JD.com Inc. и Baidu Inc. Их бумаги в Нью-Йорке подскочили в цене в четверг на 8-9%.