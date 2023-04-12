Концерн Ehrmann второй раз с начала года сменил руководство российских "дочек"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Германский молочный концерн Ehrmann второй раз с начала года сменил руководство своих российских "дочек" - ООО "Эрманн" и ООО "Кампина".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с 10 апреля компании возглавил Ханс Бирер (Швейцария). На этом посту он сменил Йоханнеса Шенхубера (Австрия), который стал генеральным директором "Эрманн" и "Кампина" в январе 2023 года.

Шенхубер также является генеральным директором компании "Центис Руссланд", "дочки" германской Zentis, которая занимается производством консервированных овощей, фруктов и орехов.

Ehrmann стал владельцем российского бизнеса FrieslandCampina в ноябре 2021 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Эрманн" в 2021 году выросла до 14,7 млрд рублей с 13,3 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль сократилась до 499,2 млн рублей с 647,3 млн рублей соответственно. "Кампина" в 2021 году увеличила выручку до 10,9 млрд рублей с 10,2 млрд рублей годом ранее и получила чистую прибыль в размере почти 320 млн рублей. В 2020 году у компании был чистый убыток в 126,4 млн рублей. Показатели за 2022 год пока не опубликованы.

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года.