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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

Сбер рекомендует использовать это приложение - "СБОЛ" - тем клиентам, у которых еще не скачан "Сбербанк онлайн".

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Аналог мобильного приложения "Сбербанк онлайн" стал доступен для скачивания в магазине App Store для устройств на платформе iOS, следует из данных магазина.

Новое приложение называется "СБОЛ", войти в него можно по номеру карты Сбербанка. Разработчиком приложения является ООО "Открытые ИТ-решения". Согласно данным ЕГРЮЛ, компания создана 18 февраля 2022 года.

Сбербанк рекомендует

Сбербанк рекомендует использовать новое приложение компании "Открытые ИТ-решения" тем клиентам - владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк онлайн".

"Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", - сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.

Проблема с приложениями из-за санкций

Приложение "Сбербанк онлайн" из-за санкций с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Также стали недоступны такие приложения банка, как "СберБизнес", "Сбербанк инвестор" и "СберИнвестор X", "Сбербанк инкассация", "СберKids", "СберСпасибо" и "Акционер Сбера". Сбербанк рекомендовал клиентам не удалять ранее установленные мобильные приложения, они работают без ограничений.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк
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