Бизнес ФРГ предупредил о риске сбоев поставок из-за снижения уровня воды в Рейне

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Федеральный союз германской промышленности (BDI) предупредил о риске серьезных сбоев поставок из-за сильно упавшего уровня воды в Рейне, передает АР.

"Всего лишь вопрос времени, когда предприятия в сфере химической и металлургической промышленности будут отключены, нефть и строительные материалы не будут доходить до места назначения, а крупнотоннажные и тяжеловесные перевозки больше не смогут осуществляться", - заявил заместитель руководителя союза Хольгер Леш.

Он предупредил, что сбои могут затронуть и перевозки угля по Рейну.

В Германии уровень воды в Рейне на границе с Нидерландами за сутки опустился еще на четыре сантиметра. Местные власти заявляют, что глубина Рейна в районе судоходной линии составляет около 200 сантиметров.

15 августа Bloomberg сообщал, что уже начались проблемы с перевозкой грузов по Рейну.

Примерно 60% территории ЕС и Великобритании этим летом столкнулись с засухой, которую усугубляет аномальная жара.