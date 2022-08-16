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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"СУЭК" предложил инвесторам перенести выплаты по евробондам-2026 на дату погашения

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "СУЭК" предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести процентные платежи на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг, SUEK Securities DAC.

Кроме того, компания просит инвесторов согласовать отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по еврооблигациям.

Участвовать в голосовании смогут владельцы евробондов, зафиксированные в реестре по состоянию на 24 августа. Срок подачи согласия на изменение условий выпуска - до 5 сентября 17:00 по лондонскому времени. Собрание держателей еврооблигаций состоится 7 сентября.

Выпуск с погашением в 2026 году - дебютный для "СУЭКа", он был размещен в сентябре прошлого года, в марте компания должна была выплатить первый купон по нему. Изначально перечисление купона инвесторам было приостановлено из-за комплаенс-проверок платежного агента, которым выступает лондонский офис Citibank.

Однако в конце апреля компания сообщила, что платежный агент после завершения всех процедур проверок все же передал средства депозитарным организациям держателей евробондов, разрешив выплаты процентов за март. Купон по евробондам "СУЭКа" должен выплачиваться раз в полгода.

СУЭК SUEK Securities DAC Citibank
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