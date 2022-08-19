Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно выросли - на 0,3%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года розничные продажи в Великобритании выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал снижение показателя на 0,2%, как и опрос Trading Economics.

В предыдущем месяце объем розничных продаж в стране снизился на 0,2%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении продажи упали на 3,4% после падения на 6,1%. Аналитики ожидали уменьшения на 3,3%.

Несмотря на снижение, объем розничных продаж в прошлом месяце оказался на 2,3% больше, чем в допандемийном феврале 2020 года, говорится в сообщении ONS.

Продажи автомобильного топлива снизились на 0,9%. Снижение показателя может указывать на то, что жаркая погода в ряде регионов страны могла привести к уменьшению перемещений, отмечает ONS.

Продажи в непродуктовых магазинах снизились на 0,7%. Продажи магазинов одежды упали на 1,2%.

Между тем реализация продуктов питания выросла на 0,1%.

Розничные продажи в Великобритании без учета автомобильного топлива в июле выросли на 0,4% относительно июня, когда был зафиксирован аналогичный рост, и упали на 3% в годовом выражении после падения на 5,9% месяцем ранее.