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Twitter предупредил сотрудников о сокращении бонусов и поощрений

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Twitter Inc. предупредил сотрудников о сокращении бонусов и поощрений в 2022 году из-за финансовых проблем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее письмо компании.

В нем компания сообщает, что столкнулась с серьезными проблемами, которые оказывают негативное влияние на выручку с января. Компания связала возникновение этих проблем с рядом факторов, включая ситуацию в глобальной экономике и неопределенность вокруг сделки с Илоном Маском.

Twitter во втором квартале снизил выручку на 1% и зафиксировал чистый убыток, связав это с теми же причинами.

Денежный пул, из которого обычно ведутся отчисления на выплаты бонусов и поощрений сотрудникам и который зависит от операционных показателей компании, составляет только половину от той суммы, которую Twitter одобрил в начале года.

С начала 2022 года рыночная капитализация Twitter подросла на 1,8% и составляет сейчас порядка $33,7 млрд.

Twitter США Илон Маск
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