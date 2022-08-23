МИД Литвы ждет скорого решения вопроса с оплатой калининградского транзита

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Расчеты за транзит российских товаров через Литву в Калининградскую область должны осуществляться беспрепятственно и после 1 сентября, решение этой проблемы скоро будет найдено, заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Информация, с которой меня ознакомили, говорит о том, что вопрос расчетов должен быть решен", - сказал он.

"Санкций для оплаты не существует, они не введены. Значит, здесь нужно коммерческое решение, которое позволило бы оплачивать оказываемые услуги, за оплату отвечает само государственное предприятие (Lietuvos gelezinkeliai, "Литовские железные дороги" - BNS), ну, возможно, государственное учреждение, которое его курирует - министерство транспорта и коммуникаций, - продолжил глава МИД. - Они должны это сделать, существуют ли технические решения? Да, существуют".

По его словам, платежи за не подпадающие под санкции товары и услуги между российскими и литовскими компаниями осуществляются до сих пор, что доказывает возможность оплаты.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис ранее отмечал, что транзит в/из Калининграда российские и белорусские компании могут оплачивать не только через литовский Siauliu bankas, но и через нелитовские банки.

Siauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя, а с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал это новым ударом по транзиту в Калининградскую област, поскольку Вильнюс замкнул все платежи в адрес "Литовских железных дорог" за перевозку грузов на единственный банк - Siauliu bankas.

Еврокомиссия вскоре разъяснила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков.