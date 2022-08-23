Деловая активность в еврозоне в августе падает второй месяц подряд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в августе опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения, второй месяц подряд. Он понизился до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле, по предварительным данным исследовательской организации S&P Global.

Тем не менее индикатор оказался выше ожиданий рынка (49 пунктов), сообщает Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в августе уменьшился до 50,2 пункта с июльских 51,2 пункта, обновив минимум с апреля 2021 года. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока упал до 49,7 с 49,8 пункта, достигнув самого низкого значения с июня 2020 года.

Сводный PMI Германии в августе снизился до 47,6 пункта с 48,1 пункта, также до минимума с июня 2020 года. В сфере услуг Германии показатель упал до 48,2 с 49,7 пункта, тогда как в обрабатывающей промышленности индикатор приподнялся до 49,8 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.

Августовское значение сводного PMI Франции составило 49,8 пункта по сравнению с июльскими 51,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 51 с 53,2 пункта, в обрабатывающей промышленности - до 49 с 49,5 пункта.

Сводный индекс менеджеров закупок в Великобритании в августе остался выше 50 пунктов, но опустился до минимума с 2021 года, 50,9 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее. Показатель в секторе услуг обновил минимум за 1,5 года (52,5 пункта), в обрабатывающей промышленности - оказался на самом низком уровне за 27 месяцев (46 пунктов).