Курс евро обновил 20-летний минимум в паре с долларом на слабых статданных из еврозоны

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Курс евро, опустившийся в понедельник ниже паритетного уровня в паре с долларом США, продолжает снижаться после публикации статданных, подтвердивших ослабление деловой активности в экономике еврозоны.

В ходе торгов во вторник курс евро обновил 20-летний минимум, упав до $0,9899, отмечает газета Financial Times. По данным на 15:25 по московскому времени пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9919 против $0,9943 на закрытие предыдущей сессии.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны в августе остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения, второй месяц подряд. Значение индекса опустилось до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации S&P Global.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в августе уменьшился до 50,2 пункта с июльских 51,2 пункта, обновив минимум с апреля 2021 года. Промышленный PMI упал до 49,7 - самого низкого значения с июня 2020 года, по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Опубликованные данные подтверждают, что экономика еврозоны находится в рецессии, отмечает аналитик по валютному рынку Monex Europe Саймон Харви. "Эти данные, вместе с подъемом цен на энергоносители в Европе, дают инвесторам подтверждение, что евро должен оставаться ниже паритетного уровня в паре с долларом в ближайшей перспективе", - цитирует Харви Dow Jones.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

"Пауэлл, вероятно, подтвердит, что ФРС поднимет ставку так высоко, как это потребуется, и будет повышать ее столько, сколько потребуется", - заявил аналитик Standard Chartered Стив Инглэндер, слова которого приводит FT.

Курс доллара к иене стабилен во вторник на уровне 137,51 иены, фунт стерлингов подешевел до $1,1758 с $1,1768.