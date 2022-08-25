Доллар на "Мосбирже" подорожал почти на 26 копеек, евро - на 39 копеек

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Курс рубля на "Мосбирже" в четверг подешевел к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат августа.

К 19:00 доллар подорожал на 25,75 копейки, до 60,15 рубля. Евро подорожал на 39,25 копейки, до 59,91 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 31,82 копейки - до 60,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно понизился к доллару и евро по итогам торгов с учетом завершения основных налоговых выплат месяца - в четверг, 25 августа, компаниям-экспортерам предстояло перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, трейдеры сфокусированы на начале ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского центробанка быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивают свежую порцию статистических данных. Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

ФРС следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени, считает председатель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. "Нам не нужно торопиться ни с повышениями, ни с понижениями", - сказал он CNBC в Джексон-Хоуле, где в эти дни проходит ежегодный экономический симпозиум с участием глав ведущих центробанков мира.

По мнению Харкера, ставка в районе 3,4% будет оказывать сдерживающее влияние на темпы экономического роста в стране. Сейчас целевой диапазон ставки составляет 2,25-2,5%.

Росстат с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил Росстат, с начала августа цены в стране снизились к 22 августа на 0,38%, с начала 2022 года к 22 августа цены выросли на 10,56%.

Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года вновь усилились, приблизившись к верхней границе диапазона апреля-июля текущего года, говорится в опубликованном в среду комментарии Банка России.

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года, однако это снижение замедлилось, отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в августе, согласно опросу "инФОМ", увеличились до 12% с 10,8% в июле (в июне они составляли 12,4%, в мае - 11,5%, в апреле - 12,5%, в марте - 18,3%, в феврале - 13,5%, в январе - 13,7%). ЦБ отмечает, что рост этого показателя в августе наблюдался только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно - у респондентов с самыми низкими доходами.

"Президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российской армии до 1,15 млн человек. Российский рынок акций отреагировал на новость снижением, а пара "доллар-рубль" - непродолжительным ростом, заложив в цену риск потенциального усиления геополитической напряженности. Прочие макроэкономические и геополитические факторы для российской валюты смотрятся сбалансированными и уравновешивают друг друга, в связи с чем в ближайшее время при прочих равных условиях пару "доллар-рубль" можно ожидать в широком диапазоне 58,2-61,7 руб./$1", - отметил в интервью "Интерфаксу" ведущий специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Владислав Ковалык.

"В валютной секции нет существенных перемен. Инвесторы ищут точку равновесия для рубля и иностранных валют. При этом все движения идут в понятных и проторгованных диапазонах. На внешние раздражители рынок никак не реагирует. Налоговый период состоялся, поэтому в ближайшее время рубль будет спокоен. Вряд ли мы увидим какие-то реакции на итоги экономического симпозиума в Джексон-Хоуле", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального подъема. К 19:04 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,25%, до $100,97 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,59%, до $94,33 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей.

Поступление налогов в консолидированный бюджет России в первом полугодии 2022 года выросло на 32% к тому же периоду 2021 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. "В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей", - сказал Егоров.

В первом полугодии 2021 года в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн рублей налогов. Следовательно, в январе-июне 2022 года этот показатель составил около 16,9 трлн рублей. "Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении", - отметил глава ФНС. При этом, по его словам, ненефтегазовые доходы выросли на 24% (в абсолютном выражении - на 2 трлн рублей).

Как сообщалось, в первом квартале 2022 года поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 39%, до 8,27 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 26 августа на 22,75 копейки, до 59,7699 рубля/$1, и увеличил курс евро на 9,01 копейки, до 59,5983 рубля/евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 21,77 копейки по отношению к среде и составил 59,7766 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 12,82 копейки и составил 59,8623 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 225,72 млн, из которых $755,205 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 470,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 5,58 копейки, до 59,5817 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 13,76 копейки, до 59,6471 рубля. Объем торгов евро составил 1 млрд 136,473 млн евро, из которых 289,543 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 846,93 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и по кредитам сроком на 1 месяц снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,25%, 8,28% и 8,34% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца упала на 5 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 8,43% годовых.