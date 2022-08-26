SEC обязала компании сообщать о соответствии зарплат топ-менеджеров финпоказателям

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обязала компании отчитываться перед акционерами о том, как соотносится уровень зарплат топ-менеджеров с финансовыми показателями самих компаний.

"Правило облегчит возможность для акционеров оценивать решения публичных компаний в отношении политики вознаграждения руководства", - сказал глава SEC Гэри Генслер, комментируя решение регулятора.

После середины декабря 2022 года компаниям будет необходимо сравнивать зарплаты топ-менеджеров с полученной компанией чистой прибылью и рядом других финансовых показателей.

Топ-менеджеры в США, которые успешно поднимаются по карьерной лестнице, на протяжении нескольких десятилетий традиционно получали более высокое вознаграждение по сравнению с руководителями в других странах, даже когда финансовые показатели их компаний оставляют желать лучшего, пишет Barron's. Это послужило поводом для призывов проводить голосования, на которых акционеры смогут высказаться по вопросу вознаграждения топ-менеджерам.

SEC впервые предложила сравнивать зарплаты руководства с показателями компаний в мае 2015 года, однако тогда эти правила не были приняты. Инициатива вновь была выдвинута для обсуждений в январе 2022 года.