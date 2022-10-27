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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

SEC введет правило о возврате бонусов, выплаченных на базе ошибочной отчетности

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американским публичным корпорациям придется пересматривать задним числом размер бонусов топ-менеджеров в случае, если в отчетности компаний выявляются значительные ошибки.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила нормативный документ, призванный обеспечить пересмотр компаниями уже выплаченных руководителям бонусов (clawback rule), а также - раскрытие информации об этом.

Принципиальная необходимость такого требования к компаниям была предусмотрена принятым после финансового кризиса законом Додда-Фрэнка 2010 года, однако долгое время принятие соответствующего подзаконного акта откладывалось.

Предполагается, что публичные корпорации будут раскрывать свою политику по выплате бонусов, а также раскрывать, в случае наличия таких фактов, корректировки уже выплаченных бонусов. Чтобы обеспечить обязательную реализацию правила, биржи должны будут включить наличие таких политик в требования листинга, говорится в пресс-релизе SEC.

По мнению SEC, новый порядок повысит подотчетность топ-менеджеров перед инвесторами, прозрачность компании и качество корпоративной отчетности.

Многие корпорации уже приняли clawback rule добровольно.

SEC США закон Додда-Фрэнка
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