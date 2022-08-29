"Почта России" занялась доставкой лекарств в небольшие города и села

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Почта России" начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новый сервис запущен в 1,2 тысячи отделениях "Почты России" в 77 регионах России. Первым фармацевтическим партнером компании стал маркетплейс здоровья "Здравсити".

"Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пунктах. "Почта" может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном", - сказал через пресс-службу руководитель бизнеса "Лекарства" "Почты России" Владимир Виноградов.

В апреле 2020 года в России был принят закон об онлайн-продаже безрецептурных препаратов, эта мера вводилась в числе первоочередных в условиях пандемии.