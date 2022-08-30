Белоруссия выплатила очередной купон по евробондам в нацвалюте

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии 29 августа выплатилj купон по еврооблигациям Belarus-2023 и Belarus-2030 в белорусских рублях на общую сумму, эквивалентную $46,1 млн.

"29 августа 2022 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $46,1 млн", - сказано в сообщении ведомства.

Как и ранее, средства зачислены на специальный счет в государственном Беларусбанке. Минфин отмечает, что доступ к этим средствам обеспечен для Citibank N.A. London Branch, которого белорусские власти продолжают считать платежным агентом.