Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министры финансов стран "Большой семерки" 2 сентября обсудят возможность введения предельной цены на российскую нефть, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Минфина США Джанет Йеллен на брифинге с британским коллегой Надхимом Захави в Вашингтоне заявила, что "значительный прогресс достигнут по плану G7 в отношении потолка цен на российскую нефть", передает также агентство.

Со своей стороны, Захави выразил уверенность в том, что ввести такой лимит можно, однако для этого "необходимо делать больше, в том числе получить поддержку плана от большего числа стран". По его словам, ключевыми странами для выполнения плана являются Индия, Турция, ЮАР и Норвегия.

В марте США запретили импорт нефти из России, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на российскую нефть. По данным Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Financial Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в соглашении об ограничении стоимости нефти из России. По словам источников FT в США, переговоры идут с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.