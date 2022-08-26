Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

США и Индия обсудили вопрос ограничения цены на нефть из РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США провели с Индией переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на американского замминистра финансов Уолли Адейемо.

"США провели конструктивные обсуждения с Индией по поводу потолка цен на российскую нефть, заявил Адейемо журналистам в Дели", - информирует агентство.

По словам замминистра, целью ограничения стоимости нефти из РФ является снижение цен на энергоресурсы для стран, которые переживают высокую инфляцию.

ЭкономикаНабиуллина допустила прекращение поставок нефти РФ странам, которые введут ценовой потолокЧитать подробнее

Адейемо подчеркнул, что "ряд стран согласились присоединиться к коалиции, поддерживающей установление верхнего предела цен". Так, издание The Hindu со ссылкой на замминистра в свою очередь отмечает, что "власти Индии заинтересованы в присоединении" к такой коалиции.

"Мы предоставляем им больше информации об этой коалиции и продолжим обсуждения", - приводит издание слова Адейемо.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Планы по введению потолка цен на российскую нефть

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Газета Financial Times со своей стороны сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Первый министр Шотландии требует заморозить цены на электроэнергию в Великобритании

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });