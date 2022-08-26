США и Индия обсудили вопрос ограничения цены на нефть из РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США провели с Индией переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на американского замминистра финансов Уолли Адейемо.

"США провели конструктивные обсуждения с Индией по поводу потолка цен на российскую нефть, заявил Адейемо журналистам в Дели", - информирует агентство.

По словам замминистра, целью ограничения стоимости нефти из РФ является снижение цен на энергоресурсы для стран, которые переживают высокую инфляцию.

Адейемо подчеркнул, что "ряд стран согласились присоединиться к коалиции, поддерживающей установление верхнего предела цен". Так, издание The Hindu со ссылкой на замминистра в свою очередь отмечает, что "власти Индии заинтересованы в присоединении" к такой коалиции.

"Мы предоставляем им больше информации об этой коалиции и продолжим обсуждения", - приводит издание слова Адейемо.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Планы по введению потолка цен на российскую нефть

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Газета Financial Times со своей стороны сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.