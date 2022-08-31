Президент Молдавии призвала экономить газ из-за риска остановки "Газпромом" поставок

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду выразила опасения, что "Газпром" прекратит подачу газа республике.

"Есть риск, что "Газпром" перекроет поставку газа. Однако, даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными", - заявила Санду в интервью радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Она призвала население в этой ситуации максимально сократить потребление газа в предстоящий холодный период времени.

"Мы пытаемся сделать это для отопительной системы в Кишиневе, где мы можем использовать мазут. Молдавия столкнулась с кризисом энергетических ресурсов, потому что ранее очень мало было сделано в отношении возобновляемых источников энергии. В ситуации острого кризиса результаты не могут быть выдающимися", - сказала глава государства.

По ее словам, газ на рынке есть, но по очень высоким ценам, и очень сложно найти энергоресурсы по более низкой цене.

"Правительство объявило о программе поддержки населению. Надеюсь, мы сможем помочь малоимущим, чтобы пережить этот сложный период", - добавила Санду.