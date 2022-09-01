Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Производитель Martell и Absolut увеличил годовую выручку на 21%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Французский Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, увеличил выручку в 2022 фингоду, закончившемся 30 июня, на 21%, до 10,7 млрд евро против 8,8 млрд евро годом ранее и 9,18 млрд евро в доковидном 2019 году.

В Азии и в Европе выручка увеличилась на 22%, в Северной и Южной Америке - на 19%.

Чистая прибыль компании в 2022 фингоду подскочила в 1,5 раза (на 54%) и составила 2,03 млрд евро.

Pernod Ricard по итогам года утвердил выплату дивидендов в размере 4,12 евро на акцию, что на 32% больше предыдущего года.

Компания также сообщила, что в 2023 фингоду запустит обратный выкуп акций объемом 500-750 млн евро.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").

Pernod Ricard Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ценовой покер на российском рынке аудита. Репортаж

"ЛУКОЙЛ" сообщил о смерти Маганова после тяжелой болезни

В "Газпроме" объяснили, что климатическая стратегия РФ строится на природном газе

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

VK выкупила 58% от облигаций выпуска на $400 млн, которые учитываются в НРД

VK выкупила 58% от облигаций выпуска на $400 млн, которые учитываются в НРД

Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о сокращении ВВП в I полугодии на 0,4%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });