Производитель Martell и Absolut увеличил годовую выручку на 21%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Французский Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, увеличил выручку в 2022 фингоду, закончившемся 30 июня, на 21%, до 10,7 млрд евро против 8,8 млрд евро годом ранее и 9,18 млрд евро в доковидном 2019 году.

В Азии и в Европе выручка увеличилась на 22%, в Северной и Южной Америке - на 19%.

Чистая прибыль компании в 2022 фингоду подскочила в 1,5 раза (на 54%) и составила 2,03 млрд евро.

Pernod Ricard по итогам года утвердил выплату дивидендов в размере 4,12 евро на акцию, что на 32% больше предыдущего года.

Компания также сообщила, что в 2023 фингоду запустит обратный выкуп акций объемом 500-750 млн евро.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").