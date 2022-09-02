Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Финский производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания Huhtamaki продала свой бизнес в России компании Espetina Ltd, владельцами которой являются Александр Говор и Юрий Кушнеров, говорится в сообщении Huhtamaki.

В сделку вошли четыре производственные площадки в РФ, на которых работает 724 человека.

Говор в начале июня стал владельцем сети ресторанов McDonald's Corp. в России, которые после простоя и смены собственника возобновили работу под брендом "Вкусно - и точка". Он был партнером-франчайзи американской компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

Кушнеров вместе с Говором владеет АО "Нефтехимсервис" (инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ).

Сумма сделки по продаже российских активов Huhtamaki составила 151 млн евро без учета долга и денежных средств на балансе, в результате продажи финская компания ожидает прибыль в размере около 15 млн евро в III квартале.

"Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации нашей стратегии роста и амбициям в стране", - отметил президент и CEO компании Шарль Хольм, процитированный в сообщении.

Huhtamaki в апреле объявила о запуске процесса сворачивания бизнеса в России и сообщила, что будет искать покупателя на свои активы.

Компания работала на российском рынке с 1993 года. Ей принадлежали производственные активы в Подмосковье и Татарстане. Основанные в ноябре 1993 года в подмосковной Ивантеевке завод и складской комплекс "Хухтамаки С.Н.Г." компания называла крупнейшим предприятием в России и СНГ по производству одноразовой посуды.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хухтамаки С.Н.Г." в 2021 году составила 9,06 млрд рублей, чистая прибыль - 951,2 млн рублей.

Huhtamaki Финляндия Александр Говор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Татарстан возглавил рейтинг-2021 по развитию рынка газомоторного топлива

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Electrolux уйдет с российского рынка

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });