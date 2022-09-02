Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Финский производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания Huhtamaki продала свой бизнес в России компании Espetina Ltd, владельцами которой являются Александр Говор и Юрий Кушнеров, говорится в сообщении Huhtamaki.

В сделку вошли четыре производственные площадки в РФ, на которых работает 724 человека.

Говор в начале июня стал владельцем сети ресторанов McDonald's Corp. в России, которые после простоя и смены собственника возобновили работу под брендом "Вкусно - и точка". Он был партнером-франчайзи американской компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

Кушнеров вместе с Говором владеет АО "Нефтехимсервис" (инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ).

Сумма сделки по продаже российских активов Huhtamaki составила 151 млн евро без учета долга и денежных средств на балансе, в результате продажи финская компания ожидает прибыль в размере около 15 млн евро в III квартале.

"Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации нашей стратегии роста и амбициям в стране", - отметил президент и CEO компании Шарль Хольм, процитированный в сообщении.

Huhtamaki в апреле объявила о запуске процесса сворачивания бизнеса в России и сообщила, что будет искать покупателя на свои активы.

Компания работала на российском рынке с 1993 года. Ей принадлежали производственные активы в Подмосковье и Татарстане. Основанные в ноябре 1993 года в подмосковной Ивантеевке завод и складской комплекс "Хухтамаки С.Н.Г." компания называла крупнейшим предприятием в России и СНГ по производству одноразовой посуды.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хухтамаки С.Н.Г." в 2021 году составила 9,06 млрд рублей, чистая прибыль - 951,2 млн рублей.