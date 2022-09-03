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Экс-губернатор Томской области Жвачкин стал советником главы "Газпрома"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выходец из "Газпрома", бывший губернатор Томской области Сергей Жвачкин стал советником председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Газпром межрегионгаз" распространила пресс-релиз, в котором говорится, что Жвачкин в новой должности вместе с гендиректором "Газпром межрегионгаза" Сергеем Густовым посетил Единый центр предоставления услуг "Газпром газораспределение Барнаул".

Жвачкин родился в 1957 году в Перми, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, после чего работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области. В 1994 году возглавил АО "Томскгаз", которое занялось реализацией программы по добыче газа в Томской области, в 1999 году стал президентом ОАО "Востокгазпром". В 2004 году был назначен на должность гендиректора компании "Кубаньгазпром" (позднее - "Газпром трансгаз Краснодар").

С 2012 года он занимал пост главы Томской области, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора региона.

10 сентября 2017 года Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области, набрав 60,58% голосов.

10 мая 2022 года Жвачкин подал в отставку. Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура, которого вскоре выдвинули в качестве кандидата на губернаторские выборы.

Газпром Сергей Жвачкин
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