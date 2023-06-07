Канадский ЦБ повысил базовую ставку до максимальных с 2001 года 4,75%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк Канады неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 2001 года 4,75% годовых.

ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics.

"Избыточный спрос в экономике оказался более устойчивым, чем ожидалось, - говорится в заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания. - Монетарная политика является недостаточно жесткой, чтобы восстановить баланс спроса и предложения и вернуть инфляцию к 2%-ной цели на устойчивой основе".

Темпы роста потребительских цен в стране в апреле ускорились впервые за 10 месяцев - до 4,4% в годовом выражении. Базовая инфляция в Канаде остается в диапазоне 3,5-4% в течение нескольких месяцев, и с учетом устойчивости рынка труда и потребительского спроса риск того, что она закрепится существенно выше уровня в 2%, усиливается, отмечают в ЦБ.

Банк Канады продолжит следить за динамикой инфляции и сохраняет приверженность восстановлению ценовой стабильности, говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Следующее заседание канадского ЦБ пройдет 12 июля.