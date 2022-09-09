Совет ЕС обсудит цены на энергоносители и безопасность энергоснабжения Евросоюза

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Брюсселе в пятницу состоится внеочередной Совет ЕС по энергетике, который обсудит высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза, сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Министры энергетики ЕС обменяются мнениями в ходе двух заседаний. Во время первого обсуждения у них состоится обмен взглядами на возможные срочные меры с целью снижения высоких цен на энергию. Затем министры доложат о состоянии готовности своих стран к предстоящей зиме", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

В нем уточняется, что вторая сессия будет публичной.

Согласно коммюнике, "министрам будет предложено определить предпочтительные меры, которые могут быть реализованы на уровне ЕС в короткие сроки для облегчения нагрузки высоких цен на энергию для граждан, государственных служб, предприятий и промышленности".

Обсуждение будет основываться на записке председательства Чехии в Совете ЕС, в которой перечислены различные варианты "краткосрочных действий, призванных облегчить энергетическую ситуацию".

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) в преддверии этого заседания разослала государствам-членам неофициальный документ, который после обсуждения министрами должен быть преобразован в законодательное предложение ЕК.

Анонсируя 7 сентября вклад Еврокомиссии в предстоящую дискуссию, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивала на идее ввести предельную цену на российский газ.

"Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим "потолок" цен на российский газ", - сообщила фон дер Ляйен, выступая со специальным заявлением. Она добавила, что в ЕС сократили импорт российского газа с 40% до 9%.

Вместе с тем разные европейские источники выражали в последние дни скептическое отношение к возможности всерьез обсуждать на этом внеочередном совете данную тему. Они указывали на разброс мнений среди государств-членов и даже высказывали сомнения в том, что большинство из них поддержит сейчас эту меру, не имея ясности, каков её механизм и к чему она приведет.

Помимо этого, Еврокомиссия планирует предложить экономию электроэнергии; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, и перенаправление части их прибылей на поддержку уязвимых групп населения и компаний. ЕК также собирается призвать к солидарному взносу для компаний, работающих на ископаемом топливе, и предложить способы поддержки ликвидности энергетических компаний.

Ожидается, что в ходе министерской дискуссии будут затронуты вопросы совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.

Вместе с тем на брифинге в Брюсселе 8 сентября официальный представитель ЕК Эрик Мамер объяснил журналистам, что на внеочередном Совете ЕС по энергетике 9 сентября не будут принимать каких-либо решений, а неофициальный документ, представленный Еврокомиссией вниманию министров, - "еще не предложение" ЕК.

"Цель этого документа - задать направления для завтрашней дискуссии министров, которая укажет нам путь, даст нам больше информации для завершения работы над нашим предложением. Сформулированное и одобренное комиссией предложение послужит основой для решения законодателей (Совета ЕС и Европарламента - ИФ)", - сказал Мамер.

По его словам, это предложение может быть выдвинуто 13 сентября на уровне Еврокомиссии, "что будет зависеть от прогресса", достигнутого к тому времени.

На данном этапе, уточнил он, обсуждаются "цели и возможные действия, которые выразятся в принимаемых мерах". Только потом, отметил пресс-секретарь, будут определены инструменты, которые предполагается использовать для достижения поставленных целей.

"То есть предложение (Еврокомиссии - ИФ) не завершено, мы на этой стадии еще ничего не решили, и мы будем прилежно следовать процедуре", - заявил Мамер.

В ходе второго заседания Совета ЕС министрам будет предложено представить обновленную информацию о своих национальных мерах по обеспечению готовности, безопасности энергоснабжения и запасам энергоносителей ввиду приближающейся зимы.

Председательство Совета ЕС предлагает министрам построить свои выступления таким образом, чтобы в них содержались ответы на вопросы, как они оценивают уровень готовности к зиме в своих странах и намерены ли рассмотреть какие-либо дальнейшие меры на уровне ЕС в этом отношении.

Встреча пройдет под председательством министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы, Еврокомиссию будет представлять член ЕК по энергетике Кадри Симсон.



Приостановка действия Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

Совет ЕС также в пятницу примет без обсуждения решение о приостановке действия Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

"Совещание начнется с принятия "пунктов А" (раздел повестки совета "без обсуждения" - ИФ), включая предложение по решению о приостановке Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон объявила 6 сентября на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК предложила полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

По словам еврокомиссара, "при нынешнем состоянии дел нет основы для доверия или для привилегированных отношений с Россией".

Она заявила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.

В тот же день Европейская комиссия опубликовала коммюнике, в котором объяснялось, что предложение ЕК предусматривает увеличение визового сбора для всех российских заявителей с 35 до 80 евро, стандартный срок выдачи визы увеличивается с 10 до 15 дней, но может быть продлен до 45 дней "в отдельных случаях, когда необходимо дальнейшее рассмотрение заявления".

Кроме того, вводятся более строгие правила для многократных виз.

"Заявители больше не будут иметь легкого доступа к визам, действительным для многократных въездов в Шенгенскую зону", - объявили в Брюсселе. Потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".

Европейская комиссия также сообщила, что после утверждения Советом ЕС ее предложения о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией российская сторона будет предупреждена за 48 часов о вступлении в силу этого решения.

"Теперь Совету (ЕС) предстоит изучить и утвердить предложение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме. После утверждения приостановка вступит в силу на второй день после ее публикации в "Официальном журнале" ЕС. Россия будет уведомлена о решении о приостановке не позднее, чем за 48 часов до его вступления в силу", - говорится в сообщении ЕК.