Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2394,56 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1243,53 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 60,63 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать позитивным: азиатские рынки торгуются в "плюсе", как и нефть, доллар демонстрирует слабость. Инфляция в КНР замедляется и позволяет рассчитывать на более активные стимулы. От рынка акций РФ можно ожидать повышения в начале торгов при относительной стабильности национальной валюты.

Аналитики BCS Global Markets в пятницу не ожидают серьезных движений на рынке акций РФ, скорее всего, торговая активность будет понижена в ожидании возврата "дружественных" нерезидентов с начала следующей недели. Из событий в мире стоит обратить внимание на встречу министров энергетики стран ЕС, а вечером выйдут данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи приблизился к "гэпу", который был зафиксирован 31 августа (район 2368 пунктов - ИФ). Вероятно, это выступит в ближайшее время уровнем поддержки, что позволит индексу остановить свое снижение. В пятницу индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2380-2420 пунктов.

Заявления главы ФРС

В США накануне индексы выросли на 0,6-0,7%, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам заседания в четверг, также регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Инвесторы анализируют статистические данные из Китая и оценивают заявления главы ФРС.

Темпы инфляции в Китае в августе неожиданно замедлились, что говорит об ослаблении внутреннего спроса в условиях карантинных ограничений. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 2,3% в годовом выражении - минимальными темпами за 18 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в августе до 3,1% с 4,2% в июле.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают медленно восстанавливаться, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличия достаточных объемов сырья на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $89,31 за баррель (+0,2% и +1,3% в четверг), октябрьская цена WTI - $83,59 за баррель (+0,1% и +2% накануне).

С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены локально опускались до минимумов с января.

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков. Так, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей (максимальный недельный прирост с апреля). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.