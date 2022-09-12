"Юг Руси" заявил о продаже своей земли самостоятельной сельхозкомпании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Юг Руси" не продавал "Агрокомплексу Ткачева" земельные активы. Покупателем непрофильного подразделения "Юга Руси" стало ООО "Агротехнологии", сообщает пресс-служба агрохолдинга.

О том, что связанные с "Агрокомплексом им. Ткачева" структуры выкупили у агрохолдинга "Юг Руси" около 200 тыс. га земли, увеличив земельный банк до 1,1 млн га, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Речь идет о земельных участках в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Как сообщает "Юг Руси", ООО "Агротехнологии" является самостоятельной сельскохозяйственной компанией и не входит в крупные агрохолдинги, в том числе и в "Агрокомплекс им. Ткачева".

Агрохолдинг поясняет, что решение о продаже этого подразделения было принято более полугода назад и более месяца назад осуществлено "в целях развития основного вида деятельности". Урожай маслосемян этого растениеводческого подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга.

По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром ООО "Агротехнологии" является Андрей Шейкин.

ГК "Юг Руси" сообщает, что агрохолдинг для совершенствования основного вида деятельности реализует ряд мероприятий по модернизации маслозаводов и строительству новых профильных производств. "Это в том числе производство растительных протеинов и создание искусственного интеллекта в системе закупки сырья", - говорится в сообщении.

В "Агрокомплексе им. Ткачева" комментарии не представили.