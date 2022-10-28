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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Electrolux увеличила выручку на 14% в III кв. и планирует сократить до 4 тыс. сотрудников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, в третьем квартале 2022 года получила чистый убыток, однако увеличила выручку на 14%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил 605 млн шведских крон ($55 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,14 млрд крон за аналогичный период 2021 года.

Выручка в минувшем квартале увеличилась до 35,24 млрд крон с 30,93 млрд крон годом ранее.

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Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 14 млн крон при выручке в 32,52 млрд крон.

Electrolux отразила списание в размере 350 млн крон в третьем квартале в связи с уходом из РФ.

Также компания сообщила о планах уволить 3,5-4 тыс. сотрудников в рамках объявленной в сентябре программы по сокращению расходов. Ожидается, что программа позволит увеличить прибыль на 4-5 млрд крон в 2023 году, но приведет к списаниям в размере 1,2-1,5 млрд крон в четвертом квартале.

Котировки акций Electrolux растут на 3% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании упала на 38,9% и составляет сейчас около 34,6 млрд крон.

Electrolux
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