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Ростовский хлебозавод "Юг Руси" выставлен на продажу за 850 млн рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ООО "Хлебозавод Юг Руси" (Ростов-на-Дону, ранее - одно из ключевых предприятий агрохолдинга "Юг Руси") выставлено на продажу за 850 млн рублей, объявление размещено на сервисе "Циан".

Собственник выставил на продажу расположенный в Ростове-на-Дону земельный участок площадью 14,1 тыс. кв. метров, на котором находятся пять объектов недвижимости суммарной площадью 5,3 тысячи кв. метров и ж/д путь протяженностью 112 погонных метров.

"Интерфаксу" не удалось оперативно уточнить причину продажи, а также наличие потенциальных покупателей предприятия.

ООО "Хлебозавод Юг Руси" на собственном сайте назван крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в Ростовской области и одним из крупнейших на юге России. Сейчас доступ к сайту приостановлен.

В ноябре 2023 года агрохолдинг "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

В июле 2024 года новым владельцем ООО "Хлебозавод Юг Руси" стало ООО "Синко", которое тогда принадлежало основателю и бывшему владельцу агрохолдинга Сергею Кислову. В настоящее время предприятием через "Синко" владеет Василий Кислов.

В 2024 году ООО получило чистый убыток в размере 139,4 млн рублей против чистой прибыли в 14,472 млн рублей в 2023 году. Выручка компании снизилась в 3,8 раза, до 782 млн рублей.

Минсельхоз Ростов-на-Дону Юг Руси Александр Ткачев Камиль Музафаров
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